Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Las revisiones con unidades caninas en algunos planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro (COBAQ) han detectado sustancias ilícitas en mochilas de estudiantes. Así lo confirmó el director general de la institución, León Enrique Bolaño, quien precisó que las cantidades encontradas han sido mínimas.

Ante esos casos, el Colegio aplicó las medidas correspondientes, entre ellas la baja de los alumnos involucrados, de acuerdo con el funcionario.

Las inspecciones forman parte del operativo COBAQ Contigo Seguro, en el que participan elementos de seguridad pública municipales y estatales con unidades caninas.

"Nos apoyan los cuerpos de seguridad pública, ya sea municipal o estatal, con unidad canina, en donde identificamos si existen sustancias o armas en las mochilas de los jóvenes", detalló Bolaño.

Los comités de padres de familia acompañan las revisiones y participan en el desarrollo del operativo para dar seguimiento a los protocolos establecidos por el Colegio, indicó el director.

Además de las inspecciones, el programa incluye pláticas, talleres y capacitaciones para los alumnos.

Su objetivo es prevenir el ingreso de sustancias ilícitas y armas a los planteles y mantener la seguridad dentro de las escuelas.