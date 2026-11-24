Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Estudiantes de todos los niveles educativos en Querétaro, incluso de primaria, usan herramientas de inteligencia artificial para resolver tareas, trabajos escolares y exámenes, afirmó Martha Elena Soto Obregón, titular de la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro (SEDEQ).

La funcionaria relacionó el fenómeno con el acceso generalizado a internet en las escuelas públicas de la entidad, que pone a los alumnos en contacto con plataformas como ChatGPT. Por eso, subrayó, la práctica no se limita a estudiantes de preparatoria o universidad.

«Todos los muchachos lo utilizan. Todos los que tengan acceso a internet, y en Querétaro prácticamente todos los chicos lo tienen», afirmó.

De acuerdo con los antecedentes que la dependencia ha revisado sobre el tema, el uso de la inteligencia artificial entre estudiantes es prácticamente generalizado. Por ello, sostuvo, las autoridades educativas deben concentrarse en enseñarles a emplearla de manera responsable.

Soto Obregón reconoció que la situación es un desafío para los docentes, porque los alumnos pueden obtener respuestas sin hacer los procedimientos ni desarrollar las habilidades que exige cada actividad académica.

Como respuesta, planteó actualizar las estrategias de enseñanza y reforzar la capacitación de los maestros. El objetivo, explicó, es que la inteligencia artificial sirva como recurso educativo y no sustituya el aprendizaje de los estudiantes.

La secretaria no detalló plazos ni programas específicos para esa capacitación.