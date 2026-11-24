Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Con la charla «Papá, mamá, me hiciste adicto, ayúdame», la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) reanudó en 12 escuelas primarias públicas su programa de uso y manejo responsable de redes sociales.
El objetivo es prevenir los riesgos de los dispositivos y las plataformas digitales y mejorar la comunicación dentro de las familias.
Esta segunda etapa incluye pláticas, talleres, conferencias y testimonios dirigidos a más de siete mil integrantes de las comunidades escolares: estudiantes, docentes, madres, padres y tutores.
Las sesiones están a cargo de un grupo de especialistas encabezado por la exsenadora Josefina Vázquez Mota.
Vázquez Mota explicó que la estrategia busca dar a madres y padres herramientas para acompañar a sus hijos y detectar riesgos digitales desde casa. «Siendo la familia el primer equipo, el acompañamiento de las madres y padres de familia es fundamental para sembrar en el corazón de los estudiantes una nueva mirada en donde valoren y protejan su vida», afirmó.
La coordinadora general de la USEBEQ, Irene Quintanar Mejía, ubicó el programa dentro de la estrategia estatal para promover una cultura de paz en las escuelas. Según dijo, esta estrategia de prevención digital comenzó en Querétaro antes que en el resto del país.
La describió como «una manera de fortalecer la cultura de la paz con un trabajo entre docentes y padres de familia» para que niñas, niños y adolescentes aprendan a convivir «en un ambiente de armonía, respeto y tolerancia».
Quintanar también sostuvo que el gobierno de Mauricio Kuri González fue el primero del país en proteger a menores en redes sociales, mediante la Ley Kuri.
Esa reforma estatal, vigente desde el 30 de agosto de 2025, prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 14 años y exige el consentimiento de los padres para los adolescentes.
La USEBEQ no dio a conocer qué escuelas forman parte de esta etapa, en qué municipios están ni el calendario de las actividades.