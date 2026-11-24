Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- Querétaro dejó los últimos lugares y hoy ocupa el segundo sitio nacional entre los estados con menor tasa de abandono en educación media superior. Aun así, alrededor de cuatro de cada diez estudiantes de ese nivel todavía no comprenden lo que leen.

Lo informó Marco Antonio Fernández Martínez, coordinador de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del Tecnológico de Monterrey, al presentar los resultados de la quinta evaluación de la prueba diagnóstica de aprendizajes 2026.

De acuerdo con el especialista, las matemáticas son la principal fortaleza de los estudiantes queretanos, seguidas, en menor medida, por las ciencias. En cambio, la comprensión lectora no avanza como se espera conforme los jóvenes pasan de un grado escolar al siguiente.

Ese rezago se refleja en habilidades básicas como entender un texto e identificar su idea central. Fernández Martínez advirtió que esto puede afectar tanto el desarrollo académico de los estudiantes como su incorporación al mercado laboral.

«Es una tragedia que el 40 por ciento de los chicos todavía no alcance a comprender lo que lee, a identificar la idea central de un texto», señaló.

Como ejemplo de las consecuencias fuera del aula, mencionó que en el sector industrial se han detectado operadores de maquinaria con dificultades para comprender los manuales e instrucciones de equipos como los montacargas.

El coordinador sostuvo que las evaluaciones periódicas permiten conocer los avances y las áreas de oportunidad del sistema educativo. También aportan evidencia sobre el impacto de medidas como la regulación del uso de celulares en las escuelas.

Los resultados también muestran una disminución en los reportes de depresión y ansiedad entre los estudiantes. Sin embargo, Fernández Martínez reconoció que todavía hace falta fortalecer la atención a la salud emocional dentro de los planteles.

Para revertir el rezago en lectura, pidió a los docentes impulsarla en todas las asignaturas, por ejemplo dedicando 10 minutos de cada clase a leer en voz alta y a reflexionar sobre los contenidos.

También recomendó fortalecer el pensamiento científico y el acompañamiento académico a partir del segundo año de bachillerato.