El 55% de docentes percibe aulas más efectivas sin celulares en Querétaro

La Universidad de Washington recomendó alinear la aplicación de la medida, sostener el cumplimiento con estudiantes de nuevo ingreso y acompañar a las comunidades escolares.

Martha Elena Soto Obregón, secretaria de Educación de Querétaro, habla al micrófono durante un panel sentada junto a otras dos personas, con telón de fondo "Aquí Contigo: Protegemos a las infancias de riesgos digitales", Querétaro, 29 de julio de 2026.

La secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón, presenta los resultados preliminares sobre la restricción del uso de celulares en escuelas de Querétaro, durante el panel "Aquí Contigo", el 29 de julio de 2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jul 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de julio de 2026.- El 55 por ciento de los docentes percibe una mayor efectividad en el aula y el 40 por ciento de los estudiantes reporta mejoras académicas tras la restricción del uso de celulares en las escuelas de Querétaro, de acuerdo con los resultados preliminares presentados por la secretaria de Educación, Martha Elena Soto Obregón.

La funcionaria precisó que el informe final está pendiente porque el ciclo escolar acaba de concluir, por lo que las cifras corresponden a tendencias preliminares. Señaló que una parte importante de la comunidad escolar ya observa mejores condiciones de atención, participación, colaboración y trabajo en equipo, y que la reducción de distractores recupera tiempo efectivo de enseñanza, mejora la organización del grupo y favorece la concentración.

Aclaró que la evaluación no se centra en calificaciones: el propósito, sostuvo, es mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes entre sí y con sus docentes, con el trabajo académico como consecuencia.

La Universidad de Washington, que estudia el caso queretano, presentó un comparativo con estudios que realiza en Estados Unidos y Venezuela sobre bienestar, manejo del estrés, atención e interacción de los estudiantes. La secretaria advirtió que las muestras y los cuestionarios son distintos, por lo que no puede hablarse de una competencia entre países. La dependencia había anunciado desde 2025 que mediría la eficacia de la restricción.

La institución identificó además tres tareas: alinear la aplicación de la medida entre planteles, para que las diferencias de implementación no deriven en incumplimiento de la norma; sostener el cumplimiento ante el ingreso anual de unos 20 mil estudiantes al primer semestre de preparatoria —de una matrícula de 100 mil en ese nivel—, además del relevo de directores y docentes; y acompañar a directivos, maestros y familias en las tensiones derivadas de la dependencia tecnológica, como la consulta de horarios en el celular, los conflictos entre estudiantes que ahora se manejan de forma presencial, las expectativas de los padres y la nueva carga de supervisión para el personal.

En colaboración con la Universidad Francisco de [NOMBRE POR CONFIRMAR], la dependencia impartió un curso de cibersabiduría a más de 20 mil estudiantes de primer semestre de preparatoria, con temas de uso responsable de redes sociales, privacidad y protección de datos, ciberacoso, sexting, honestidad y respeto en internet, y consecuencias de las decisiones digitales. En una evaluación posterior con 4 mil 500 estudiantes de nuevo ingreso, la totalidad consideraba antes del curso que hacía buen uso del celular; después, ocho de cada 10 reconocieron conductas por mejorar.

Entre las próximas acciones, la titular anunció una nueva edición del curso para el siguiente ingreso, herramientas y protocolos para que los directivos manejen incumplimientos y tensiones con docentes, estudiantes y familias, así como webinars quincenales con padres de familia sobre límites, acuerdos familiares, acompañamiento sin invadir la privacidad de los menores y comunicación en casos de emergencia.

Soto Obregón sostuvo que Querétaro pasó de establecer una restricción a construir un modelo que protege, enseña, acompaña y se evalúa, y puso la experiencia a disposición de la conversación nacional sobre el tema, a la que se refirió la presidenta de la República. El gobierno estatal impulsa además una ley federal en la materia y mantiene vigente la Ley Kuri que regula el acceso de menores a redes sociales.

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