Querétaro, 24 de noviembre de 2026.- La Colecta Invernal del Sistema Estatal DIF lleva alrededor de 23 mil cobijas. La primera entrega se hará en los primeros días de diciembre, informó su director, Óscar Gómez Niembro.

Según el funcionario, la cifra es aproximada porque siguen llegando donativos de distintos sectores de la población, y la respuesta ha sido positiva.

"Estamos entre las 22 y las 25 mil, pero el corte debe ser de 22, 23 mil cobijas a lo que va al día de hoy. Agradecer a la comunidad queretana, la colecta va bien", expresó.

El reparto se hará principalmente a través de los sistemas DIF municipales, en coordinación con Protección Civil. Entre ambos ubicarán a las comunidades con las temperaturas más bajas y las mayores condiciones de vulnerabilidad.

Pinal de Amoles, Cadereyta, Amealco y El Marqués ya pidieron el apoyo. Gómez Niembro dijo que las solicitudes se atenderán conforme avance la colecta y según la cantidad de cobijas disponibles.

El director pidió a la ciudadanía seguir sumándose a la campaña, que no tiene fecha límite, para apoyar a las familias más vulnerables durante la temporada de frío.