Corregidora, 24 de noviembre de 2026.- Las calles Las Cruces y Misión Santa Cruz, en la colonia Lomas La Cruz, tienen nuevo empedrado, banquetas y pasos peatonales.
La obra costó más de 3.4 millones de pesos y beneficia de forma directa a más de 800 habitantes, según el Gobierno Municipal de Corregidora.
Empedrado y banquetas nuevos en Lomas La Cruz.
El presidente municipal, Chepe Guerrero, entregó la obra y recorrió ambas calles con los vecinos, que le plantearon inquietudes sobre obra pública, movilidad y servicios públicos. Durante el recorrido, el alcalde reconoció que en la zona todavía hay vialidades sin intervenir.
“Me da gusto ver cómo quedaron estas calles. Sé que todavía falta intervenir algunas avenidas de esta zona y por eso estamos aquí, para entregar las obras que hicimos, escuchar a los vecinos y ver qué es lo que sigue para esta colonia”, señaló.
Un vecino de Lomas La Cruz abraza al alcalde Chepe Guerrero durante el recorrido.
La titular de la Secretaría Municipal de Obras Públicas, Viridiana Nava, explicó los trabajos. Las calles se pavimentaron con empedrado empacado en mortero y se rehabilitaron las guarniciones, las banquetas y los reductores de velocidad.
Además, se construyeron rampas de acceso para vehículos y pasos peatonales de concreto, se aplicó pintura y se instaló señalética.
Vista aérea de Lomas La Cruz; al centro, una calle con empedrado nuevo.
“Con las nuevas calles, mejoramos la movilidad tanto de peatones como de los vehículos que transitan por esta zona”, afirmó la funcionaria, quien agradeció a los vecinos del Comité de Obra por vigilar y dar seguimiento a los trabajos.
El Municipio no precisó qué otras vialidades de Lomas La Cruz serán intervenidas ni en qué plazo.