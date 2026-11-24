Ciudad de México, 24 de noviembre de 2026.- El Servicio Universal de Salud (SUS) empezará a funcionar en enero con 6 mil 710 consultorios de atención primaria. Son poco más de la mitad de los 12 mil 750 que el Gobierno federal tiene como meta en el país, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina, la mandataria explicó que el servicio arrancará con algunas atenciones que las tres instituciones públicas de salud darán sin importar la derechohabiencia del paciente.

Cada consultorio estará a cargo de un médico o de una enfermera con licenciatura, según el lugar. Además, operará un Centro de Atención Telefónica para que médicos y pacientes se comuniquen directamente, junto con una aplicación de atención a la salud.

"Todo esto va a iniciar en enero con el Servicio Universal de Salud", puntualizó.

Los consultorios se acondicionan con el mecanismo de La Clínica es Nuestra. Se forman comités ciudadanos que reciben los recursos y deciden cómo adecuar los espacios.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, informó que en las 24 entidades donde opera el IMSS Bienestar ya se realizaron 5 mil 325 asambleas, con la participación de cerca de 200 mil personas, lo que representa un avance de 93.78 por ciento.

En esas asambleas, los vecinos eligen a los comités que administran el dinero y vigilan que se aplique correctamente.

Ya se entregaron 3 mil 292 tarjetas del Banco del Bienestar, que quedan en manos de las tesoreras de los comités y en las que se depositarán los recursos.

Ese dinero puede usarse en acabados, pintura, impermeabilizante, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, obras de accesibilidad como rampas, barandales, guías y cintas, además de climatización, techumbres, bardas o cercos.

El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, señaló que todos los consultorios tendrán los mismos 44 equipos y muebles. El objetivo, dijo, es garantizar un trato digno y darle al servicio una identidad propia.

La convocatoria para contratar al personal que atenderá los consultorios sigue abierta en sus.gob.mx/convocatoria. Hasta ahora se han inscrito 82 mil profesionales, y 4 mil 310 ya fueron asignados a una unidad y empezaron su capacitación.

Quienes sean seleccionados recibirán un apoyo económico (de cerca de 20 mil pesos en el caso de los médicos) y cobertura del IMSS. El programa también acepta a personal jubilado, que no perderá su pensión.