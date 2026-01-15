Querétaro, 15 de enero de 2026. — El Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios No. 16 organiza el encuentro académico "Educación con Sentido: Formación, Valores e Innovación para el Futuro" el próximo 21 de enero en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Querétaro.
El evento gratuito está dirigido a docentes, directivos y supervisores de todo el estado de Querétaro y tiene cupo limitado para 200 participantes, informó Luis Miguel Rangel Ferrusca, director del CETis 16.
La actividad se realizará a las 9:30 horas en el Auditorio de la Facultad de Ingeniería ubicado en el Parque Biotecnológico, cuarto piso.
El encuentro fortalece la formación de líderes educativos mediante herramientas estratégicas para la toma de decisiones y el diseño de entornos de aprendizaje resilientes.
El evento forma parte de la celebración del 50 aniversario del CETis 16, institución perteneciente a la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios de la Secretaría de Educación Pública. La iniciativa surgió tras la participación de la maestra María Elena Razo, docente del CETis 16, en el programa FORMA organizado por Junior Achievement México en diciembre pasado.
La doctora María de la Luz Pérez Rea, directora de la Facultad de Ingeniería de la UAQ, confirmó la sede del evento. El programa incluye conferencias sobre el futuro de la educación en México, uso responsable de la inteligencia artificial en el aula, habilidades blandas como diferenciador pedagógico y estrategias para el bienestar estudiantil.
El doctorante Nino Hernández Magdaleno, experto en Gestión e Innovación Educativa, impartirá la conferencia "El futuro de la Educación en México" a las 10:30 horas. Por su parte, la doctora Julieta López Olalde abordará las habilidades blandas como diferenciador pedagógico a las 13:00 horas.
Los interesados pueden realizar su registro a través del enlace disponible en el comunicado oficial del CETis 16 de Querétaro. El evento concluirá con un networking académico diseñado para el intercambio de experiencias entre instituciones públicas y privadas del sistema educativo de Querétaro.