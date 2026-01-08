Querétaro garantiza operación del Bus Municipal sin afectaciones

El alcalde Felipe Macías descartó impacto en el servicio pese a inconformidades de un grupo reducido de operadores con la empresa concesionaria.

Bús Municipal. El servicio opera con normalidad pese a conflicto laboral interno.

Foto: Facebook/Municipio de Querétaro.
Por Thelma Herrera Ene 08, 2026
Querétaro, 8 de enero de 2026. —El gobierno municipal de Querétaro garantiza la operación regular del Bus Municipal sin afectaciones para los usuarios, pese a inconformidades presentadas por un grupo reducido de operadores con la empresa concesionaria del servicio.

El alcalde Felipe Fernando Macías Olvera explicó que se trata de un conflicto laboral interno que no ha impactado el funcionamiento del transporte público, informó el ayuntamiento este miércoles.

Las autoridades municipales confirmaron que la mayoría de los 200 operadores del sistema continúa laborando con normalidad, mientras que el transporte escolar, comunitario y universitario nocturno opera sin interrupciones en las rutas establecidas para la zona metropolitana.

Supervisión municipal refuerza vigilancia

El presidente municipal subrayó que el gobierno de Querétaro mantiene labores de vigilancia constante para asegurar que el servicio se brinde en condiciones adecuadas, priorizando la movilidad de aproximadamente 45 mil usuarios diarios que dependen del Bus Municipal para trasladarse.

"Independientemente de cualquier escenario, el municipio garantiza el servicio del Bus Municipal. Hoy está operando de manera regular, sin afectaciones, y estaremos atentos para que el servicio que recibe la gente sea el adecuado", expresó Macías Olvera durante recorrido por las instalaciones del sistema.

El ayuntamiento informó que se mantendrá pendiente de la situación laboral entre la empresa concesionaria y los operadores inconformes, asegurando que la movilidad urbana en Querétaro permanece como prioridad institucional para conectar colonias periféricas con centros laborales y educativos.

