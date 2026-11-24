Zamora, 24 de noviembre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento declaró culpable a José Alfredo “N” del feminicidio de Aurora B. y del homicidio calificado de Alejandra Patricia R.

Las dos mujeres fueron asesinadas en Zamora con tres días de diferencia, en mayo de 2017, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

Según las pruebas que presentó el Ministerio Público en el juicio, ambos ataques ocurrieron en el mismo domicilio: una vivienda de la calle Málaga, en la colonia Valencia Segunda Sección.

El 3 de mayo de 2017, Aurora B. estaba en esa casa con varias personas. En las primeras horas del día siguiente, José Alfredo “N” le disparó con un arma de fuego.

Después la maniató, envolvió su cuerpo en una cobija y lo llevó en motocicleta a las inmediaciones de la colonia Francisco J. Múgica, donde lo abandonó.

El 7 de mayo, Alejandra Patricia R. se encontraba en la misma vivienda con José Alfredo “N” y otras personas. Ahí, él sacó un arma de fuego y le disparó. Luego trasladó el cuerpo y lo dejó en un canal de riego del callejón de Las Ánimas, en el predio San José.

Tras el hallazgo de los cuerpos, la Fiscalía Especializada en Feminicidio reunió las pruebas que lo relacionaron con ambos hechos. Con ellas obtuvo una orden de aprehensión, que cumplieron agentes investigadores, y después un juez lo vinculó a proceso.

La FGE no precisó cuándo fue detenido.

El fallo condenatorio todavía no fija la pena. El castigo se definirá en los próximos días, en la audiencia de individualización de sanciones.

La Fiscalía tampoco explicó por qué un caso se juzgó como feminicidio y el otro como homicidio calificado.