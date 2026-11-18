México, 18 de noviembre de 2026.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibió los primeros equipos de un lote de 213 máquinas de lavado y secado que distribuirá en 57 inmuebles del país. Con ellas procesará la ropa que se usa todos los días en sus unidades médicas.

El primer envío llegó a la Planta de Lavado Norte, y con esa entrega comienza la distribución nacional de la nueva maquinaria. Para el instituto, el lavado y secado de la ropa hospitalaria es una tarea esencial: de ella dependen el funcionamiento diario de las unidades médicas y la atención a la población derechohabiente.

José Antonio Hernández Durán, titular de la División de Conservación del IMSS, dijo en la planta que la llegada de los equipos permite al instituto avanzar en sus compromisos de modernizar el equipamiento y reforzar los servicios de apoyo hospitalario.

Según el funcionario, cuando se cumpla la meta de distribución quedará renovada la infraestructura con la que se procesa la ropa hospitalaria y mejorarán las condiciones de operación de las instalaciones que reciban la maquinaria.

La compra forma parte de la estrategia institucional «12 acciones en 120 días». Hernández Durán explicó que con ese plan el Seguro Social busca atender necesidades detectadas en sus instalaciones, mejorar el equipamiento y reforzar los procesos que sostienen la prestación de los servicios médicos.

El instituto no informó cuántos equipos trae este primer envío, cuáles son los 57 inmuebles que recibirán la maquinaria ni las fechas de entrega del resto. Tampoco se sabe todavía si alguna unidad de Querétaro está en la lista.