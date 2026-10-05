Obras de 2026 arrancan en octubre en San Juan del Río

.Octubre, noviembre y diciembre se destinan a tablas de valores, ingresos y el Presupuesto de Egresos 2027, base del plan para los nueve meses finales

Obra pública 2026 en San Juan del Río: el alcalde Roberto Cabrera informa que las obras arrancan en octubre
  • El alcalde calificó de atípico que la obra de 2026 arranque en octubre y dijo que no se repetirá en 2027.
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- La obra pública de 2026 arranca en octubre en San Juan del Río, un calendario que el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia calificó de atípico y que, dijo, no puede repetirse en 2027: prevé iniciar el paquete de obra entre febrero y marzo y cerrarlo en septiembre, cuando concluye su administración.

Para lograrlo tendrá que acelerar trámites y expedientes. Enero, consideró, no parece viable.

Antes de eso, lo que resta de 2026 se ordena por el calendario fiscal: octubre es el mes de las tablas de valores, noviembre el de los ingresos y diciembre el del Presupuesto de Egresos, base de 2027. Con ese presupuesto definido, al municipio le quedarán nueve meses de administración, de enero a septiembre, para un plan de trabajo que exigirá, según Cabrera, mucha planeación y una ejecución impecable.

Cabrera calculó en un poco más de mil las personas que asistieron a las reuniones sectoriales del informe; el resto se difundió por redes sociales y en la entrega formal al Ayuntamiento, donde también hubo público.

Los temas que más se repiten entre la ciudadanía, dijo, son la movilidad, que se agudizó con lo de la autopista México-Querétaro, y la obra social, sobre todo en las comunidades de la zona rural.

Al cerrar el informe, el alcalde arrancará supervisiones y entregas de obra pública, empezando con la Secretaría de Obras Públicas, y presentará pronto una agenda con las demás áreas.

Cabrera dijo no estar satisfecho: considera que queda mucho por hacer y atribuyó parte de las limitaciones a los presupuestos y las finanzas. Su cierre se concentrará en las comunidades alejadas o con poca población, donde dijo que cerrará fuerte.

gobierno infraestructura obras publicas san juan del rio

Reciente

Participantes del Querétaro Maratón Roller 2026 posan con la manta de Street Rollers Qro en la zona de meta
Querétaro

Querétaro Maratón Roller 2026 reúne a cientos pese a la lluvia

Organizada por Street Rollers Qro, la cuarta edición sumó a 110 inscritos y a cientos de personas en bicicletas y patines.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local de Morena, sentado a una mesa, descarta el padrinazgo en San Juan del Río.
San Juan del Río

Inzunza descarta padrinazgo en Morena por San Juan del Río

Afirmó que no decide la coordinación estatal, sino las mediciones de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla en un podio durante su cuestionamiento a la academia policial en Querétaro
México

Sheinbaum cuestiona invitación de Querétaro a embajador de EU

La mandataria reconoció buena relación con el embajador y preguntó por qué una academia para delincuencia organizada en Querétaro, si son delitos federales.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local y aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Juan del Río, sentado con los brazos sobre la mesa.
San Juan del Río

Inzunza espera convocatoria de Morena para buscar la alcaldía en San Juan del Río

Calcula que 12 o 13 personas, hombres y mujeres, buscarán inscribirse en San Juan del Río, y descarta que eso fracture al partido.