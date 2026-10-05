San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- La obra pública de 2026 arranca en octubre en San Juan del Río, un calendario que el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia calificó de atípico y que, dijo, no puede repetirse en 2027: prevé iniciar el paquete de obra entre febrero y marzo y cerrarlo en septiembre, cuando concluye su administración.
Para lograrlo tendrá que acelerar trámites y expedientes. Enero, consideró, no parece viable.
Antes de eso, lo que resta de 2026 se ordena por el calendario fiscal: octubre es el mes de las tablas de valores, noviembre el de los ingresos y diciembre el del Presupuesto de Egresos, base de 2027. Con ese presupuesto definido, al municipio le quedarán nueve meses de administración, de enero a septiembre, para un plan de trabajo que exigirá, según Cabrera, mucha planeación y una ejecución impecable.
Cabrera calculó en un poco más de mil las personas que asistieron a las reuniones sectoriales del informe; el resto se difundió por redes sociales y en la entrega formal al Ayuntamiento, donde también hubo público.
Los temas que más se repiten entre la ciudadanía, dijo, son la movilidad, que se agudizó con lo de la autopista México-Querétaro, y la obra social, sobre todo en las comunidades de la zona rural.
Al cerrar el informe, el alcalde arrancará supervisiones y entregas de obra pública, empezando con la Secretaría de Obras Públicas, y presentará pronto una agenda con las demás áreas.
Cabrera dijo no estar satisfecho: considera que queda mucho por hacer y atribuyó parte de las limitaciones a los presupuestos y las finanzas. Su cierre se concentrará en las comunidades alejadas o con poca población, donde dijo que cerrará fuerte.