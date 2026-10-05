Querétaro, 5 de octubre de 2026.- La cifra oficial de productores y cultivos afectados por la temporada de lluvias se conocerá hasta que esta concluya formalmente, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Rosendo Anaya Aguilar.

Anaya Aguilar destacó que este año fue menor la superficie que quedó pendiente de recuperación y explicó que, al cierre del ciclo, se conocerán los resultados y cuántos productores lograron sacar adelante sus cultivos.

Sobre el comportamiento de los precios de los productos del campo en los próximos meses, reconoció que existe incertidumbre: las autoridades estatales no pueden controlarlos de forma directa y dependen también de las condiciones que se registren en otras entidades e incluso a nivel internacional.

Entre los productos que podrían registrar afectaciones por fenómenos climatológicos como heladas o granizadas, agregó, se encuentran el jitomate, la lechuga y el maíz, tanto para consumo humano como forrajero, además de otros cultivos que se producen en la entidad.

Ante la posibilidad de que las bajas temperaturas afecten la producción, señaló que habrá vigilancia permanente sobre la disponibilidad y el precio de los productos de la canasta básica.