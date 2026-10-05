San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- San Juan del Río integra una red municipal de salud mental y prevención del suicidio con 15 instituciones registradas hasta ahora.

Un protocolo definirá responsabilidades, mecanismos de canalización y rutas de actuación, informó la regidora Ana Paula Higuera, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Juventud y del Deporte.

El documento se llevará al Cabildo para que las acciones continúen más allá de la administración actual. En el estado ya existe una red estatal de salud mental y prevención del suicidio, y Higuera dijo que San Juan del Río sería el primer municipio con una propia.

Entre las instituciones inscritas en el formulario de la red están el Colegio de Psicología, la Secretaría de Seguridad Pública, la Cruz Roja y el Hospital General. En la mesa de trabajo del 3 de septiembre participaron también Protección Civil y Bomberos.

La mesa detectó que las instituciones y los programas existen, pero cada uno actúa por separado y falta comunicación. La red busca que una persona sepa a dónde acudir y cuál es el siguiente paso.

Hoy hay pocos convenios con instituciones de atención y todavía no se habla de una cifra económica. Primero se recaba la información y se define qué dependencias quieren participar, porque no se puede obligar a ninguna.

El síndico José Francisco Landeras pidió que el proyecto no termine con la presentación y siga durante el resto de la administración.

Al concluir la recopilación, la comisión compartirá con los medios los teléfonos y el área de atención de cada institución.