San Juan del Río arma red de salud mental con 15 instituciones

El protocolo municipal se turnará a Cabildo para darle continuidad entre administraciones, informó la regidora Ana Paula Higuera.

Cuatro participantes en la presentación de avances de la mesa de trabajo de salud mental, en San Juan del Río

La red municipal de salud mental cuenta con 15 instituciones registradas en su formulario.

Martín García Chavero
Getting your Trinity Audio player ready...
Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 05, 2026
Ana Cecilia Márquez
See Full Bio

San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- San Juan del Río integra una red municipal de salud mental y prevención del suicidio con 15 instituciones registradas hasta ahora.

Un protocolo definirá responsabilidades, mecanismos de canalización y rutas de actuación, informó la regidora Ana Paula Higuera, presidenta de la Comisión de Asuntos de la Juventud y del Deporte.

El documento se llevará al Cabildo para que las acciones continúen más allá de la administración actual. En el estado ya existe una red estatal de salud mental y prevención del suicidio, y Higuera dijo que San Juan del Río sería el primer municipio con una propia.

Entre las instituciones inscritas en el formulario de la red están el Colegio de Psicología, la Secretaría de Seguridad Pública, la Cruz Roja y el Hospital General. En la mesa de trabajo del 3 de septiembre participaron también Protección Civil y Bomberos.

La mesa detectó que las instituciones y los programas existen, pero cada uno actúa por separado y falta comunicación. La red busca que una persona sepa a dónde acudir y cuál es el siguiente paso.

Hoy hay pocos convenios con instituciones de atención y todavía no se habla de una cifra económica. Primero se recaba la información y se define qué dependencias quieren participar, porque no se puede obligar a ninguna.

El síndico José Francisco Landeras pidió que el proyecto no termine con la presentación y siga durante el resto de la administración.

Al concluir la recopilación, la comisión compartirá con los medios los teléfonos y el área de atención de cada institución.

gobierno salud mental salud

Reciente

Persona con casco y chaleco salvavidas frente a una corriente lodosa durante las lluvias en la sierra de Querétaro
Querétaro

Derrumbes por lluvias cierran caminos en Cadereyta y San Joaquín

Protección Civil reportó un deslizamiento en la carretera federal 120, en Cadereyta, y derrumbes en caminos de San Joaquín; hay maquinaria en las zonas afectadas.

Comités de Contraloría Social supervisan obras públicas por contrato en San Juan del Río, explicó el alcalde
San Juan del Río

Comités de vecinos supervisan obras en San Juan del Río

Los comités los convoca Desarrollo Social con vecinos de la localidad y trabajan con Obras Públicas, explicó el presidente municipal Roberto Cabrera.

Alcalde de San Juan del Río propone comprobar la vibración encendiendo y apagando un mecanismo de Kimberly Clark
San Juan del Río

Mesas con Kimberly Clark por vibración en San Juan del Río

El gobierno de San Juan del Río mantiene mesas de trabajo con vecinos y con Kimberly Clark por una vibración que se reporta en redes sociales.

Obra pública 2026 en San Juan del Río: el alcalde Roberto Cabrera informa que las obras arrancan en octubre
San Juan del Río

Obras de 2026 arrancan en octubre en San Juan del Río

.Octubre, noviembre y diciembre se destinan a tablas de valores, ingresos y el Presupuesto de Egresos 2027, base del plan para los nueve meses finales