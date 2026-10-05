Querétaro ocupa séptimo lugar nacional en tasa de suicidios

La tasa estatal es de 8.8 por cada 100 mil habitantes, frente a una media nacional cercana a 6.5, según la Jurisdicción Sanitaria 2.

Autoridad de la Jurisdicción Sanitaria 2 presenta la tasa estatal de suicidios en San Juan del Río

Querétaro ocupa el séptimo lugar nacional en suicidios, con una tasa de 8.8 por cada 100 mil habitantes.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Oct 05, 2026
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San Juan del Río, 5 octubre de 2026.- Querétaro ocupa el séptimo lugar nacional en suicidios, con una tasa de 8.8 por cada 100 mil habitantes frente a una media nacional cercana a 6.5, informó Ramón Alfonso Mancilla Ortiz, director de la Jurisdicción Sanitaria 2, con sede en San Juan del Río.

El estado subió un lugar respecto al año antepasado, cuando ocupaba el octavo.

En la jurisdicción se registraron 20 suicidios durante 2025. En lo que va de 2026 suman 14, cinco de ellos en San Juan del Río, mientras que la SSPM dio una cifra mayor de ocho casos de los 47 casos de intento reportados.

Los casos se concentran en personas de 15 a 24 años y en mayores de 50. El 80% son hombres. Entre los jóvenes, el director identificó los problemas familiares y los conflictos de pareja como las causas más frecuentes.

Señaló que la depresión es el principal factor determinante, sin embargo enfatizaron que persiste el estigma de acudir con un psicólogo o psiquiatra. Su recomendación ante una crisis es acercarse a un amigo, a un familiar o a un profesional.

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