Inzunza espera convocatoria de Morena para buscar la alcaldía en San Juan del Río

Calcula que 12 o 13 personas, hombres y mujeres, buscarán inscribirse en San Juan del Río, y descarta que eso fracture al partido.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local y aspirante de Morena a la presidencia municipal de San Juan del Río, sentado con los brazos sobre la mesa.

Edgar Inzunza Ballesteros, diputado local, calcula que 12 o 13 personas se inscribirán por Morena en San Juan del Río cuando salga la convocatoria para las coordinaciones municipales.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- Unos 12 o 13 aspirantes de Morena se inscribirán en San Juan del Río cuando salga la convocatoria para las coordinaciones municipales, calculó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, quien reiteró su intención de ser uno de ellos.

Inzunza, conocido como Güero Inzunza y aspirante a la presidencia municipal, dijo que espera la publicación de la convocatoria en los próximos días. Quiere leerla y revisar el trámite de inscripción.

Hasta ahora, explicó, el partido tiene coordinaciones estatales, y ya salieron las distritales a nivel federal.

El legislador describió el ánimo dentro de Morena en San Juan del Río como efervescente: compañeros y compañeras, dijo, han manifestado su intención de participar en la búsqueda de la coordinación municipal. Su cálculo es de 12 o 13 inscritos, hombres y mujeres, tal vez algunos más.

Cuestionado sobre si tantos aspirantes fracturarán al partido, respondió que no. Las mediciones, explicó, le sirven a cada uno para ver qué puede aportar y qué ánimo tiene con la gente, y al final se suma a quien salga como abanderado de la coordinación municipal, sea hombre o mujer.

Dijo tener confianza plena en la Comisión Nacional de Elecciones y en el partido a nivel nacional.

Inzunza se comprometió a entregar la lista de nombres en cuanto cierre la convocatoria.

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