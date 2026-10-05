San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- Unos 12 o 13 aspirantes de Morena se inscribirán en San Juan del Río cuando salga la convocatoria para las coordinaciones municipales, calculó el diputado local Edgar Inzunza Ballesteros, quien reiteró su intención de ser uno de ellos.
Inzunza, conocido como Güero Inzunza y aspirante a la presidencia municipal, dijo que espera la publicación de la convocatoria en los próximos días. Quiere leerla y revisar el trámite de inscripción.
Hasta ahora, explicó, el partido tiene coordinaciones estatales, y ya salieron las distritales a nivel federal.
El legislador describió el ánimo dentro de Morena en San Juan del Río como efervescente: compañeros y compañeras, dijo, han manifestado su intención de participar en la búsqueda de la coordinación municipal. Su cálculo es de 12 o 13 inscritos, hombres y mujeres, tal vez algunos más.
Cuestionado sobre si tantos aspirantes fracturarán al partido, respondió que no. Las mediciones, explicó, le sirven a cada uno para ver qué puede aportar y qué ánimo tiene con la gente, y al final se suma a quien salga como abanderado de la coordinación municipal, sea hombre o mujer.
Dijo tener confianza plena en la Comisión Nacional de Elecciones y en el partido a nivel nacional.
Inzunza se comprometió a entregar la lista de nombres en cuanto cierre la convocatoria.