Zapopan, 19 de noviembre de 2026.— Fuerzas federales detuvieron este miércoles en Zapopan, Jalisco, a César Daniel “N”, alias “El Topo”, a quien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló como líder de una célula de Los Deltas y como presunto participante en el secuestro del periodista Jaime Barrera. La captura derivó en un enfrentamiento en el que murieron tres presuntos integrantes del grupo.

De acuerdo con el funcionario, el detenido contaba con órdenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía del Estado de Jalisco por su probable intervención en dos secuestros: el de Barrera y el de un empresario del ramo inmobiliario. Con él fueron arrestadas otras dos personas.

García Harfuch informó que, durante el operativo, “tres presuntos integrantes de «Los Deltas» agredieron a los agentes federales y fueron abatidos en el enfrentamiento”.

En la acción participaron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

Horas más tarde, la Semar informó en su cuenta de X que, en acciones posteriores, detuvo a un hombre armado y a dos mujeres, y aseguró a una persona menor de edad. Con ello, la institución contabilizó ocho personas detenidas y tres agresores fallecidos.

Las autoridades federales describen a Los Deltas como el brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona metropolitana de Guadalajara. A “El Topo” le atribuyen la supervisión del tráfico de drogas y armas de la célula, a la que además vinculan con lavado de dinero y extorsión.

La detención se desprende de una investigación que la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) abrió en abril de 2026.

Dentro de la misma indagatoria, el 25 y 26 de julio se realizaron cateos en los que fueron detenidas seis personas y se aseguraron tres inmuebles, cinco vehículos, armas largas y cortas, chalecos balísticos, cartuchos y teléfonos celulares.

García Harfuch agradeció el respaldo del gobierno de Jalisco y del gobernador Pablo Lemus, quien a su vez reconoció el trabajo conjunto con el Gabinete de Seguridad federal.