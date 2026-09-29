Condenan a 20 años de prisión a hombre por extorsión en Zitácuaro

Según la Fiscalía, amenazó en julio de 2024 con quemar una tienda de abarrotes si no recibía 15 mil pesos mensuales.

Mazo de madera oscura con banda dorada sobre un libro abierto, imagen ilustrativa de la sentencia por extorsión en Zitácuaro.

El Tribunal de Enjuiciamiento consideró acreditada la responsabilidad de César Arturo C. en el delito de extorsión agravada, según la Fiscalía General del Estado de Michoacán.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

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Michoacán, 29 de septiembre de 2026.- Un Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra César Arturo C., conocido como El Manzanas, por extorsión agravada contra el dueño de una tienda de abarrotes de Zitácuaro, informó la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE).

De acuerdo con la Fiscalía Regional de Zitácuaro, el Ministerio Público demostró en juicio oral que el 8 y el 12 de julio de 2024 el hombre llegó a la tienda y amenazó al dueño y a sus empleadas con quemar el establecimiento y atentar contra su vida si no le pagaban una cuota de 15 mil pesos mensuales.

El hecho fue denunciado y personal de la Fiscalía Regional inició las investigaciones, que permitieron establecer su identidad y su participación.

Fue detenido con base en una orden de aprehensión otorgada por un Juez de Control.

Una vez desahogadas las etapas del proceso penal, el Tribunal de Enjuiciamiento consideró acreditada su responsabilidad en el delito de extorsión agravada.

seguridad criminalidad sucesos michoacan

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