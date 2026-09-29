San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- La Expo Acuario ocupará el Jardín Independencia del viernes 16 al domingo 18 de octubre, con entrada gratuita y más de 40 stands, informaron el coordinador de Desarrollo Económico, Javier Durán Zárate, y el organizador, Iván Rodríguez Casas, director de Grupo Expo Acuario, en la presentación del evento.

Desarrollo Económico calcula hasta 10 mil asistentes, aunque Durán Zárate admitió que pueden ser muchos más, y una derrama de 2 millones de pesos para el evento y el Centro Histórico. La estimación es conservadora, dijo, porque son tres días.

Al municipio la expo no le cuesta prácticamente nada. La carpa, las mamparas, las luces, los stands y el agua corren por cuenta de los acuarios expositores, que ya tienen ese equipo de otras expos; el gasto municipal se limita a la promoción, que se hace en conjunto con ellos.

Los más de 40 stands todavía se cierran con el organizador. Seis son de comercios locales y el resto llega de fuera; la invitación sigue abierta a quien cumpla los requisitos.

Durán Zárate dijo que la derrama alcanza también a quien tiene una tienda o vende ropa, aguas y paletas alrededor del jardín, y que el evento busca devolver presencia a una afición que se ha perdido en el municipio.

El viernes 16 la inauguración será a las 10:00 horas. A las 16:00 habrá una plática de concientización animal a cargo de la Dirección de Cuidado y Control Animal y, a las 18:00, otra sobre serpientes.

El sábado 17, a las 14:00, se abordará el tráfico de especies protegidas, que Durán Zárate atribuyó en ocasiones al desconocimiento de la ley. A las 16:00 será la plática Éxito en tu proyecto de ventas y a las 18:00, la de cuidados básicos del ajolote.

El domingo 18 habrá otra charla de cuidado y protección animal a las 14:00 y una sobre montaje y preparación de un acuario plantado a las 16:00. A las 19:00 cerrarán con rifas y dinámicas para los asistentes.

La logística cambia respecto al Festival del Café, donde la presencia de visitantes, incluso de otros municipios, superó lo calculado. Durán Zárate explicó que por eso la expo se extendió a tres días, que la carpa no tendrá mesas al centro y que se rediseñarán las entradas y salidas para dar más tránsito.

Al terminar la presentación, autoridades y organizador tenían programada una reunión en el jardín para revisar el acomodo de la carpa y definir si necesitan una más grande.

Rodríguez Casas adelantó unas 150 variedades de especies acuáticas: peces amazónicos, cíclidos, peces beta y ajolotes, además de reptiles como pitón bola y camaleones y roedores. Todo, aseguró, viene de criadero. Quien compre un ajolote recibirá una nota de venta con número de registro y deberá llevar su nota de legal procedencia; la directora de Cuidado y Control Animal, Rosario Camacho Reséndiz, estará pendiente de que se cumpla.

La apuesta más ambiciosa es exhibir en vivo un nido de pez payaso, como el de Buscando a Nemo. El doctor Omar Pedraza, de San Luis Potosí, trabaja los tiempos del traslado porque la química del agua y el estrés de los ejemplares lo condicionan, y aún evalúan cómo proyectar la película en la expo.

Una pecera marina cuesta unos 10 mil pesos y un pez payaso, alrededor de mil, precisó Rodríguez Casas. Ya no se capturan: se crían en Ensenada, Baja California.

Sobre el trato a los animales, el organizador dijo que los asistentes no podrán tocar las peceras, acariciar los cuyos ni levantar a los hámsters, que se rotarán para que ninguno pase tres días bajo estrés. Habrá entre 40 y 50 peceras, ninguna redonda con grava de colores, y las jaulas a la venta serán de tamaño habitacional.

La iluminación de una pecera no debe pasar de ocho horas al día, señaló, porque una lámpara encendida día y noche también es maltrato.

El agua llegará preparada: la de los peces sudamericanos se reposa con hojas de almendro y la de la pecera del pez payaso viene de San Luis Potosí. Para el resto pedirán al municipio quizá un tercio y usarán agua de garrafón o de purificadoras, no la del jardín.

Es la segunda vez que el grupo llega a San Juan del Río; la primera fue en el Jardín de la Familia, con una carpa pequeña y dos expositores.

En Pedro Escobedo, dijo Rodríguez Casas, la expo reunió unas 30 mil personas, cifra que atribuyó al presidente municipal, y los hoteles tuvieron cupo total. Estimó que allí se abrirán ahora cuatro o cinco acuarios donde antes había uno.

Camacho Reséndiz dijo que su dirección no atiende solo perros y gatos, también fauna silvestre, y que instalará un stand de fauna silvestre en el jardín además de las ponencias.

Después de San Juan del Río, dijo Rodríguez Casas, la siguiente expo será en la Rectoría de la Universidad Autónoma de Querétaro. La sanjuanense será la 58 del grupo y su meta es superar el domingo 18 el récord de asistencia de sus exposiciones.