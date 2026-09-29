Expo Acuario intentará exhibir en vivo un nido de pez payaso

El organizador trabaja con un especialista de San Luis Potosí el traslado del nido y la pecera, condicionado a la química del agua y al estrés de los ejemplares.

Pez payaso de frente sobre su nido.

El nido llegaría de San Luis Potosí con agua preparada.

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Ana Cecilia Márquez
Por Ana Cecilia Márquez Sep 29, 2026
Ana Cecilia Márquez
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San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- La Expo Acuario intentará exhibir en vivo un nido de pez payaso durante el evento del 16 al 18 de octubre en el Jardín Independencia, con ejemplares que se buscará trasladar desde San Luis Potosí, adelantó el organizador, Iván Rodríguez Casas, director de Grupo Expo Acuario.

La idea, explicó, es que los asistentes vean el nido como aparece al comienzo de la película Buscando a Nemo, cuando nace el pez protagonista. También evalúan proyectar el filme en la expo, aunque todavía revisan lo complejo que sería.

El doctor Omar Pedraza, de San Luis Potosí, lleva el proceso como un cronómetro porque cada paso tiene su tiempo biológico. Hay que trasladar el nido, montar la pecera en San Juan del Río y mantener la química del agua y el estrés de los ejemplares dentro de lo tolerable.

La pecera se llenará con agua ya preparada que llegará de San Luis Potosí.

Un pez payaso cuesta alrededor de mil pesos y una pecera marina, unos 10 mil, precisó Rodríguez Casas. Ya no se capturan: se crían en Ensenada, Baja California.

De lograrse, dijo, la exhibición sería un caso histórico a nivel mundial.

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