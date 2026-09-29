Jerusalén, Israel, 29 de septiembre de 2026.- Google Maps publicó imágenes satelitales de la Franja de Gaza, tomadas a principios de 2026, en las que ciudades y barrios completos aparecen reducidos a escombros, informó la agencia EFE. Israel no permite la entrada de periodistas al territorio desde hace tres años.

Rafah, ciudad del sur de la Franja, albergaba a unos 300,000 palestinos antes de la ofensiva. El entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió al gobierno de Israel que no entrara allí con sus tanques y describió esa incursión como "una línea roja" para su país, principal apoyo israelí.

Israel tomó la ciudad militarmente en mayo de 2024. En las imágenes de satélite, Rafah ya no existe: barrios como Tel al Sultan y el Saudí quedaron reducidos a escombros, calle a calle, casa a casa.

La destrucción es generalizada dentro y alrededor del hospital Al Shifa, el mayor complejo médico de Gaza, que las fuerzas israelíes asediaron en noviembre de 2023 y de nuevo en marzo de 2024, durante semanas.

En su patio se ven fosas comunes improvisadas, explica EFE, porque muchos gazatíes no sabían cómo llegar de forma segura a los cementerios.

El Centro de Satélites de las Naciones Unidas (UNOSAT) estimó en septiembre de 2025 que el 83% de la infraestructura de la ciudad de Gaza había sufrido daños por los bombardeos israelíes y que 17,734 estructuras habían quedado completamente destruidas. Las excavadoras israelíes han seguido operando desde entonces.

Más al norte, Beit Hanún y Yabalia aparecen casi en su totalidad calcinadas y en ruinas. Las tierras de cultivo, los huertos y los invernaderos cercanos a la divisoria quedaron arrasados.

En la ciudad de Gaza, un campamento improvisado de tiendas de campaña ocupa el Estadio de Palestina, donde solían jugar equipos locales de fútbol.

En Instagram y X, usuarios describen la destrucción como "de proporciones apocalípticas" y hablan de "genocidio".

Tres años después del 7 de octubre, 1.9 millones de gazatíes, de una población de poco más de 2 millones, continúan desplazados a la fuerza, según datos de la ONU. El organismo contabiliza más de 371,888 viviendas destruidas o dañadas, y más de la mitad de los 36 hospitales han dejado de funcionar.

Gaza retrocedió 77 años en términos de desarrollo, estima la ONU.