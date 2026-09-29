Vinculan a proceso a dos hombres por extorsión en Juchitán

La Fiscalía de Oaxaca sostiene que le exigieron 60 mil pesos con amenazas de muerte contra sus hijas; el juez impuso prisión preventiva oficiosa.

Dos hombres con los ojos cubiertos, junto a personal del Ejército, la AEI, la Policía Estatal y la Guardia Nacional, frente a la lona de la Vicefiscalía Regional del Istmo de la FGEO por el caso de extorsión en Juchitán, Oaxaca.

El juez impuso prisión preventiva oficiosa a los dos hombres vinculados a proceso por extorsión contra un comerciante de Juchitán de Zaragoza. Se presumen inocentes en tanto no exista una sentencia que declare su responsabilidad.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

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Oaxaca, 29 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de dos hombres, identificados como V.M.G.O. y A.L.S., por su probable responsabilidad en la extorsión de un comerciante de Juchitán de Zaragoza.

De acuerdo con la Fiscalía, le exigieron dinero bajo la amenaza de privar de la vida a sus hijas si no cumplía.

Según la carpeta de investigación, los hechos comenzaron en mayo de 2026, cuando la víctima recibió en su establecimiento comercial un mensaje firmado por una persona que se identificaba como “Comandante Cromo”. Le exigían 60 mil pesos para permitirle continuar con sus actividades comerciales.

Entre junio y agosto, las investigaciones establecen que llegaron llamadas desde distintos números telefónicos con nuevas amenazas y exigencias económicas. En ese periodo el comerciante hizo tres entregas de dinero por 10 mil, 15 mil y 25 mil pesos: 50 mil en total.

El 20 de septiembre recibió otra llamada. Esta vez le pidieron acudir a un domicilio del centro de Juchitán de Zaragoza para entregar otros 10 mil pesos. La Vicefiscalía Regional del Istmo, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), realizó una intervención como parte de las acciones ministeriales.

Con los datos de prueba que presentó la FGEO en la audiencia correspondiente, el juez de la causa dictó auto de vinculación a proceso contra V.M.G.O. y A.L.S. por extorsión e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El juez concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

seguridad sucesos criminalidad oaxaca

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