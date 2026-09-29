San Juan Teotihuacán, Estado de México, 29 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) incineró 565 kilos 242 gramos de cocaína, metanfetamina y marihuana en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán.

La incineración de estupefacientes corrió a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México. En el mismo acto se destruyeron pastillas de distintos psicotrópicos, de acuerdo con el comunicado 653/26 de la dependencia.

Participaron agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscritos a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, personal del Órgano Interno de Control (OIC), peritos en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en cuyas instalaciones se realizó la diligencia.

Los narcóticos incinerados derivan de distintas acciones ejecutadas en colaboración con el Gabinete de Seguridad Federal y con autoridades de la Ciudad de México.