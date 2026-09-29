FGR incinera 565 kilos de droga en Campo Militar de Teotihuacán

La Fiscalía Federal en la Ciudad de México también destruyó pastillas de distintos psicotrópicos en el acto realizado en el Campo Militar 37-A.

Personal federal acomoda cajas y bolsas con droga para la incineración de la FGR en Teotihuacán

La Fiscalía General de la República incineró 565 kilos 242 gramos de cocaína, metanfetamina y marihuana en el Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán.

Getting your Trinity Audio player ready...
Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

Cobertura y Enfoque
- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
- Reportajes humanos y de interés social con perspectiva empática.
- Cobertura en vivo para plataformas digitales y redes sociales.
Experiencia
- Freelance (2023 – Presente): Reportera independiente para diversos portales y medios nacionales,
abordando temas de actualidad y reportajes de campo.
- Canal 12 Noticias (2021 – 2023): Reportera y creadora de contenido digital, especializada en
coberturas en vivo.
- ONG Comunicación Social (2019 – 2021): Becaria en proyectos de comunicación y periodismo
responsable.

See Full Bio

San Juan Teotihuacán, Estado de México, 29 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General de la República (FGR) incineró 565 kilos 242 gramos de cocaína, metanfetamina y marihuana en las instalaciones del Campo Militar 37-A, en San Juan Teotihuacán.

La incineración de estupefacientes corrió a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), a través de su Fiscalía Federal en la Ciudad de México. En el mismo acto se destruyeron pastillas de distintos psicotrópicos, de acuerdo con el comunicado 653/26 de la dependencia.

Participaron agentes del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscritos a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, personal del Órgano Interno de Control (OIC), peritos en fotografía y química forense de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en cuyas instalaciones se realizó la diligencia.

Los narcóticos incinerados derivan de distintas acciones ejecutadas en colaboración con el Gabinete de Seguridad Federal y con autoridades de la Ciudad de México.

seguridad criminalidad sucesos narcotrafico

Reciente

Tres asistentes sentados frente a un fondo azul durante la presentación del programa Listos a Jugar en Querétaro
Querétaro

Listos a Jugar llega a 18,301 alumnos de preescolar en Querétaro

El programa con Sesame Workshop incluye 174 jardines de niños en 12 municipios y 1,064 figuras educativas que darán acompañamiento durante el ciclo escolar.

Mujer de blusa blanca sonríe frente al escenario del evento donde la Legislatura de Querétaro aprobó la reforma de turismo comunitario.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.

Tres personas posan sonrientes frente a una bandera de México y un panel rosa en el evento de la reforma de turismo comunitario en Querétaro.
Legislatura

Legislatura de Querétaro aprueba reforma de turismo comunitario

La diputada Adriana Meza Argaluza explicó que el modelo busca que los beneficios económicos del turismo lleguen de forma directa a familias y comunidades.

Suspensión de ligas de Futbol 7 y Futbol Soccer en el municipio de Querétaro los días 3 y 4 de octubre de 2026
Querétaro

Suspenden ligas de Futbol 7 y Soccer en Querétaro por violencia

La Secretaría del Deporte municipal pidió a las ligas comunicar la medida a equipos, jugadores, cuerpos arbitrales y afición, y evitar actividades no autorizadas.