Sinaloa, 29 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal Preventiva aseguró en el municipio de Culiacán dos cargadores para arma larga AK-47, 60 cartuchos y dos vehículos que estaban en aparente estado de abandono, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El personal realizaba recorridos de prevención y vigilancia por el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la autopista Culiacán-Los Mochis, con apoyo del Grupo Interinstitucional, cuando ubicó las dos unidades. Los elementos se acercaron a verificarlas y se percataron de que en su interior había municiones.

Las unidades son un vehículo marca Nissan, línea Sentra, de color plata, y otro marca Hyundai, de color blanco; ninguno tiene reporte de robo. La lista se completa con dos cargadores para arma larga AK-47 y 60 cartuchos.

Las municiones y los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado invitó a la ciudadanía a utilizar el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.