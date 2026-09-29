Aseguran dos vehículos y cargadores de AK-47 en Culiacán

Un Nissan Sentra plata y un Hyundai blanco, sin reporte de robo, quedaron a disposición de la autoridad competente junto con las municiones.

Dos fotografías muestran un cargador para arma larga AK-47 en la consola de cada vehículo asegurado en Culiacán, Sinaloa.

La Policía Estatal Preventiva aseguró dos cargadores para arma larga AK-47 y 60 cartuchos en Culiacán, Sinaloa.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Sinaloa, 29 de septiembre de 2026.- La Policía Estatal Preventiva aseguró en el municipio de Culiacán dos cargadores para arma larga AK-47, 60 cartuchos y dos vehículos que estaban en aparente estado de abandono, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

El personal realizaba recorridos de prevención y vigilancia por el bulevar Fuerza Aérea Mexicana y la autopista Culiacán-Los Mochis, con apoyo del Grupo Interinstitucional, cuando ubicó las dos unidades. Los elementos se acercaron a verificarlas y se percataron de que en su interior había municiones.

Las unidades son un vehículo marca Nissan, línea Sentra, de color plata, y otro marca Hyundai, de color blanco; ninguno tiene reporte de robo. La lista se completa con dos cargadores para arma larga AK-47 y 60 cartuchos.

Las municiones y los vehículos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado invitó a la ciudadanía a utilizar el 9-1-1 para emergencias y el 089 para denuncias anónimas.

seguridad sucesos criminalidad sinaloa

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