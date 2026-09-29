Suspenden ligas de Futbol 7 y Soccer en Querétaro por violencia

La Secretaría del Deporte municipal pidió a las ligas comunicar la medida a equipos, jugadores, cuerpos arbitrales y afición, y evitar actividades no autorizadas.

Suspensión de ligas de Futbol 7 y Futbol Soccer en el municipio de Querétaro los días 3 y 4 de octubre de 2026

La Secretaría del Deporte municipal suspendió las actividades de las ligas de Futbol 7 y Futbol Soccer programadas para el 3 y 4 de octubre.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- Las ligas de Futbol 7 y Futbol Soccer que participan en el municipio de Querétaro tienen suspendidas sus actividades para el fin de semana del 3 y 4 de octubre de 2026.

La Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro tomó la determinación como medida preventiva ante los hechos de violencia que se han presentado en distintos espacios deportivos.

El comunicado, fechado el 28 de septiembre de 2026 y emitido por la Dirección de Infraestructura Deportiva de la dependencia, se dirige a los presidentes, representantes y propietarios de las ligas.

La Secretaría pidió a todas atender la disposición y comunicarla oportunamente a sus equipos, jugadores, cuerpos arbitrales y afición, y evitar cualquier actividad no autorizada durante las fechas señaladas.

Con la medida, la Secretaría busca salvaguardar la integridad de deportistas, árbitros y familias.

"No se permitirá que conductas violentas pongan en riesgo la seguridad de quienes participan y asisten a actividades deportivas", señala el documento, que plantea que el deporte debe ser un espacio de convivencia, respeto y sana competencia.

La dependencia indicó que promoverá un deporte seguro, ordenado y basado en el respeto, y que continuará fortaleciendo las medidas de supervisión y prevención en el municipio de Querétaro.

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