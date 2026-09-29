Querétaro, 29 de septiembre de 2026.- Las ligas de Futbol 7 y Futbol Soccer que participan en el municipio de Querétaro tienen suspendidas sus actividades para el fin de semana del 3 y 4 de octubre de 2026.
La Secretaría del Deporte del Municipio de Querétaro tomó la determinación como medida preventiva ante los hechos de violencia que se han presentado en distintos espacios deportivos.
El comunicado, fechado el 28 de septiembre de 2026 y emitido por la Dirección de Infraestructura Deportiva de la dependencia, se dirige a los presidentes, representantes y propietarios de las ligas.
La Secretaría pidió a todas atender la disposición y comunicarla oportunamente a sus equipos, jugadores, cuerpos arbitrales y afición, y evitar cualquier actividad no autorizada durante las fechas señaladas.
Con la medida, la Secretaría busca salvaguardar la integridad de deportistas, árbitros y familias.
"No se permitirá que conductas violentas pongan en riesgo la seguridad de quienes participan y asisten a actividades deportivas", señala el documento, que plantea que el deporte debe ser un espacio de convivencia, respeto y sana competencia.
La dependencia indicó que promoverá un deporte seguro, ordenado y basado en el respeto, y que continuará fortaleciendo las medidas de supervisión y prevención en el municipio de Querétaro.