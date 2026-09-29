Detienen en Narvarte a hombre con tres espejos y aparente droga

La SSC indica que posiblemente está relacionado con un robo de autopartes del 27 de septiembre; el Ministerio Público definirá su situación jurídica.

Tres espejos laterales, 17 envoltorios y una bolsa transparente asegurados por la SSC en la detención por robo de espejos en la Narvarte Poniente.

Tras una revisión preventiva, los policías aseguraron tres espejos de diversos vehículos, de los cuales el hombre no pudo acreditar su legal procedencia, y 17 envoltorios con una sustancia con características de la cocaína. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 29, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, a un hombre de 53 años que llevaba tres espejos laterales de distintos vehículos y 17 envoltorios con una sustancia con las características propias de la cocaína, informó la dependencia.

La SSC indicó que posiblemente está relacionado con un robo de autopartes ocurrido el 27 de septiembre en la misma colonia.

Durante los trabajos de investigación y campo, un ciudadano de 76 años informó a los oficiales que un sujeto sustrajo los espejos laterales de una camioneta color blanco, propiedad de su hijo, estacionada en las calles Palenque y Cumbres de Maltrata. Los uniformados analizaron las cámaras de videovigilancia y recorrieron la zona para ubicar al probable responsable.

Al circular sobre la avenida Vértiz y la calle Casa del Obrero Mundial, en la misma colonia, localizaron a un sujeto que coincidía con esas características. Estaba entre los arbustos, manipulando una bolsa con distintos objetos. Los oficiales se acercaron para descartar un posible hecho delictivo.

Tras una revisión preventiva le aseguraron una bolsa transparente con tres espejos de diversos vehículos, de los cuales no pudo acreditar su legal procedencia, y 17 envoltorios con una sustancia amarillenta con las características propias de la cocaína.

Los policías lo detuvieron, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

seguridad sucesos criminalidad cdmx

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