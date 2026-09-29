Ciudad de México, 29 de septiembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron en la colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez, a un hombre de 53 años que llevaba tres espejos laterales de distintos vehículos y 17 envoltorios con una sustancia con las características propias de la cocaína, informó la dependencia.

La SSC indicó que posiblemente está relacionado con un robo de autopartes ocurrido el 27 de septiembre en la misma colonia.

Durante los trabajos de investigación y campo, un ciudadano de 76 años informó a los oficiales que un sujeto sustrajo los espejos laterales de una camioneta color blanco, propiedad de su hijo, estacionada en las calles Palenque y Cumbres de Maltrata. Los uniformados analizaron las cámaras de videovigilancia y recorrieron la zona para ubicar al probable responsable.

Al circular sobre la avenida Vértiz y la calle Casa del Obrero Mundial, en la misma colonia, localizaron a un sujeto que coincidía con esas características. Estaba entre los arbustos, manipulando una bolsa con distintos objetos. Los oficiales se acercaron para descartar un posible hecho delictivo.

Tras una revisión preventiva le aseguraron una bolsa transparente con tres espejos de diversos vehículos, de los cuales no pudo acreditar su legal procedencia, y 17 envoltorios con una sustancia amarillenta con las características propias de la cocaína.

Los policías lo detuvieron, le informaron sus derechos constitucionales y, junto con los objetos asegurados, lo presentaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.