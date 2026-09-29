Expo Acuario prohíbe tocar peceras y registra venta de ajolotes

El organizador detalló cómo se cuidará a los animales y qué documentos recibirá quien compre un ajolote de criadero en el Jardín Independencia.

Ajolote amarillo de frente sobre grava en un acuario

Quien compre un ajolote de criadero en la Expo Acuario recibirá nota de venta con número de registro y llevará su nota de legal procedencia.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 29, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- Nadie podrá tocar las peceras en la Expo Acuario, que se realizará del 16 al 18 de octubre en el Jardín Independencia, y quien compre un ajolote de criadero recibirá una nota de venta con número de registro, informó el organizador, Iván Rodríguez Casas, director de Grupo Expo Acuario.

Además de esa nota de venta, dijo, cada comprador deberá llevar su nota de legal procedencia. La directora de Cuidado y Control Animal, Rosario Camacho Reséndiz, estará pendiente de que se cumpla y, si algo falla, los organizadores actuarán en consecuencia.

Los reptiles, entre ellos pitón bola y camaleones, y los roedores también son de criadero, aseguró. Rodríguez Casas precisó que ningún animal a la venta es fauna silvestre, sino exótica.

Habrá de 40 a 50 peceras y ninguna será redonda con grava de colores. Los cuyos no podrán acariciarse ni los hámsters levantarse, y los hámsters se rotarán para que ninguno pase tres días bajo estrés. Las jaulas a la venta serán de tamaño habitacional.

La luz de una pecera no debe pasar de ocho horas al día, explicó, porque una lámpara encendida día y noche también es maltrato. La filtración es mecánica, biológica y química, y con las semanas viven en ella millones de bacterias que descomponen los restos de comida.

Los betas se exhibirán con hojas de almendro y agua color café, no con azul de metileno.

A quien se lleve un hámster le explicarán que debe sostenerlo con las manos en forma de cuchara, no atraparlo. A quien compre una tortuga, que necesita el sol de las 10 de la mañana y no el de la tarde.

El grupo tiene un decálogo de responsabilidad y un curso de capacitación que se impartirá durante la expo: calefacción, iluminación, filtración, cambios de agua y alimentación.

El programa suma tres pláticas sobre el tema: tráfico de especies protegidas el sábado 17 a las 14:00, cuidados básicos del ajolote ese día a las 18:00 y montaje de un acuario plantado el domingo 18 a las 16:00.

Rodríguez Casas estimó que el 99.9 por ciento de quienes adquieran un animal de compañía en la expo tendrá éxito, porque se les enseñará cómo hacerlo.

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