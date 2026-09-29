San Juan del Río, 29 de septiembre de 2026.- Nadie podrá tocar las peceras en la Expo Acuario, que se realizará del 16 al 18 de octubre en el Jardín Independencia, y quien compre un ajolote de criadero recibirá una nota de venta con número de registro, informó el organizador, Iván Rodríguez Casas, director de Grupo Expo Acuario.
Además de esa nota de venta, dijo, cada comprador deberá llevar su nota de legal procedencia. La directora de Cuidado y Control Animal, Rosario Camacho Reséndiz, estará pendiente de que se cumpla y, si algo falla, los organizadores actuarán en consecuencia.
Los reptiles, entre ellos pitón bola y camaleones, y los roedores también son de criadero, aseguró. Rodríguez Casas precisó que ningún animal a la venta es fauna silvestre, sino exótica.
Habrá de 40 a 50 peceras y ninguna será redonda con grava de colores. Los cuyos no podrán acariciarse ni los hámsters levantarse, y los hámsters se rotarán para que ninguno pase tres días bajo estrés. Las jaulas a la venta serán de tamaño habitacional.
La luz de una pecera no debe pasar de ocho horas al día, explicó, porque una lámpara encendida día y noche también es maltrato. La filtración es mecánica, biológica y química, y con las semanas viven en ella millones de bacterias que descomponen los restos de comida.
Los betas se exhibirán con hojas de almendro y agua color café, no con azul de metileno.
A quien se lleve un hámster le explicarán que debe sostenerlo con las manos en forma de cuchara, no atraparlo. A quien compre una tortuga, que necesita el sol de las 10 de la mañana y no el de la tarde.
El grupo tiene un decálogo de responsabilidad y un curso de capacitación que se impartirá durante la expo: calefacción, iluminación, filtración, cambios de agua y alimentación.
El programa suma tres pláticas sobre el tema: tráfico de especies protegidas el sábado 17 a las 14:00, cuidados básicos del ajolote ese día a las 18:00 y montaje de un acuario plantado el domingo 18 a las 16:00.
Rodríguez Casas estimó que el 99.9 por ciento de quienes adquieran un animal de compañía en la expo tendrá éxito, porque se les enseñará cómo hacerlo.