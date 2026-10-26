Confirman brote de Coxsackie en primaria de Santa Rosa Jáuregui

Para cerrar el brote deben pasar dos periodos de incubación sin nuevos contagios desde el último caso, explicó Martina Pérez Rendón.

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud estatal, habla ante micrófonos frente a flores de cempasúchil y calaveras

Martina Pérez Rendón, secretaria de Salud estatal, explicó que deben transcurrir dos periodos de incubación sin nuevos contagios para cerrar el brote.

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Silvia Chávez
Por Silvia Chávez Oct 26, 2026
Silvia Chávez
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Querétaro, 26 de octubre de 2026.- La secretaria de Salud estatal, Martina Pérez Rendón, confirmó un brote del virus Coxsackie en la escuela primaria General Arteaga, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en la capital queretana, y precisó que no se recomienda el cierre generalizado de aulas.

Los estudiantes que presenten síntomas deben recibir atención médica y permanecer en casa hasta obtener el alta, mientras que las escuelas tienen que intensificar la limpieza de superficies y áreas compartidas, indicó la funcionaria.

Insistió en mantener hábitos de higiene y en que los menores enfermos no acudan a clases durante el periodo que indique el médico.

El virus se transmite principalmente por contacto cercano y por secreciones nasofaríngeas, recordó, aunque las superficies contaminadas también pueden intervenir.

Las autoridades revisarán la fecha de inicio del brote y el número de casos confirmados para establecer si ya puede considerarse cerrado. Para ello deben transcurrir dos periodos de incubación sin nuevos contagios desde el último caso registrado, como parte del seguimiento epidemiológico.

Sobre la relación entre brotes, Pérez Rendón explicó:

“Son brotes independientes; no necesariamente tienen relación unos con otros”.

La titular de Salud detalló que el padecimiento puede presentarse en distintos espacios escolares y que suele ser más frecuente en guarderías y preescolares, por la cercanía y la convivencia constante entre los menores.

También pueden registrarse casos entre adolescentes que no hayan tenido contacto previo con el virus, advirtió.

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