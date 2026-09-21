Cierran carriles en la México-Querétaro tras accidente con dos lesionados

El siniestro generó fuerte tráfico en dirección a la capital del estado mientras los servicios de emergencia trabajaban en el lugar para auxiliar a los ocupantes.

San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- Dos personas resultaron lesionadas de consideración luego de que el automóvil en el que viajaban se incrustara en la parte baja de la caja de un tráiler, en el kilómetro 179 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la capital del estado. Ambas fueron trasladadas a un hospital por los servicios de emergencia. El vehículo, un Honda con placas para el estado de Querétaro, presentaba un fuerte golpe lateral del lado del conductor antes de incrustarse contra la caja del tráiler, que circulaba por el carril de media velocidad. El patrón de daños observado en el lugar apunta a que el automóvil habría sido golpeado por otro vehiculo y perdido el control. Después habría impactado el muro de contención y rebotado hacia el carril de baja velocidad, donde terminó incrustado en la caja del tráiler. Las autoridades no confirmaron esa secuencia. El conductor del tráiler contó que avanzaba por el carril central cuando escuchó un fuerte chillido de llantas; al voltear hacia el espejo retrovisor, ya tenía el automóvil incrustado contra la parte media de su unidad. Dijo no saber qué o quién impactó al vehículo del otro costado, y afirmó que logró controlar su unidad y orillarse para evitar pasar sobre el auto accidentado. Él no resultó lesionado. En el lugar trabajaban Guardia Nacional y elementos de los servicios de emergencia, mientras permanecían cerrados dos carriles para abanderar el accidente, lo que generó fuerte tráfico vehicular en dirección a Querétaro. Las circunstancias exactas del choque permanecen sin esclarecer. Hasta el momento, la circulación con dirección a Querétaro continúa reducida mientras se retiran ambos vehículos del lugar.

El automóvil, cuyos dos ocupantes resultaron lesionados y fueron trasladados a un hospital, presentó daño en el costado antes de incrustarse contra el tráiler

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 21, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- Dos personas resultaron lesionadas de consideración luego de que el automóvil en el que viajaban se incrustara en la parte baja de la caja de un tráiler, en el kilómetro 179 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la capital del estado. Ambas fueron trasladadas a un hospital por los servicios de emergencia.

El vehículo, un Honda con placas para el estado de Querétaro, presentaba un fuerte golpe lateral del lado del conductor antes de incrustarse contra la caja del tráiler, que circulaba por el carril de media velocidad.

Parte frontal da\u00f1ada del autom\u00f3vil accidentado en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro El automóvil presentó daño también en la parte frontal, consistente con el golpe que, de acuerdo con lo observado en el lugar, no se descarta haya recibido antes de incrustarse contra el tráiler rotativo.com.mx

El patrón de daños observado en el lugar apunta a que el automóvil habría sido golpeado por otro vehiculo y perdido el control. Después habría impactado el muro de contención y rebotado hacia el carril de baja velocidad, donde terminó incrustado en la caja del tráiler. Las autoridades no confirmaron esa secuencia.

El conductor del tráiler contó que avanzaba por el carril central cuando escuchó un fuerte chillido de llantas; al voltear hacia el espejo retrovisor, ya tenía el automóvil incrustado contra la parte media de su unidad. Dijo no saber qué o quién impactó al vehículo del otro costado, y afirmó que logró controlar su unidad y orillarse para evitar pasar sobre el auto accidentado. Él no resultó lesionado.

Techo del autom\u00f3vil aplastado contra la caja de un tr\u00e1iler en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro El vehículo quedó con el techo aplastado tras incrustarse en la parte baja de la caja del tráiler, en el kilómetro 179 de la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx

En el lugar trabajaban Guardia Nacional y elementos de los servicios de emergencia, mientras permanecían cerrados dos carriles para abanderar el accidente, lo que generó fuerte tráfico vehicular en dirección a Querétaro.

Las circunstancias exactas del choque permanecen sin esclarecer. Hasta el momento, la circulación con dirección a Querétaro continúa reducida mientras se retiran ambos vehículos del lugar.

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