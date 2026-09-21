San Juan del Río, 21 de septiembre de 2026.- Dos personas resultaron lesionadas de consideración luego de que el automóvil en el que viajaban se incrustara en la parte baja de la caja de un tráiler, en el kilómetro 179 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la capital del estado. Ambas fueron trasladadas a un hospital por los servicios de emergencia.
El vehículo, un Honda con placas para el estado de Querétaro, presentaba un fuerte golpe lateral del lado del conductor antes de incrustarse contra la caja del tráiler, que circulaba por el carril de media velocidad.
El automóvil presentó daño también en la parte frontal, consistente con el golpe que, de acuerdo con lo observado en el lugar, no se descarta haya recibido antes de incrustarse contra el tráiler rotativo.com.mx
El patrón de daños observado en el lugar apunta a que el automóvil habría sido golpeado por otro vehiculo y perdido el control. Después habría impactado el muro de contención y rebotado hacia el carril de baja velocidad, donde terminó incrustado en la caja del tráiler. Las autoridades no confirmaron esa secuencia.
El conductor del tráiler contó que avanzaba por el carril central cuando escuchó un fuerte chillido de llantas; al voltear hacia el espejo retrovisor, ya tenía el automóvil incrustado contra la parte media de su unidad. Dijo no saber qué o quién impactó al vehículo del otro costado, y afirmó que logró controlar su unidad y orillarse para evitar pasar sobre el auto accidentado. Él no resultó lesionado.
El vehículo quedó con el techo aplastado tras incrustarse en la parte baja de la caja del tráiler, en el kilómetro 179 de la autopista México-Querétaro rotativo.com.mx
En el lugar trabajaban Guardia Nacional y elementos de los servicios de emergencia, mientras permanecían cerrados dos carriles para abanderar el accidente, lo que generó fuerte tráfico vehicular en dirección a Querétaro.
Las circunstancias exactas del choque permanecen sin esclarecer. Hasta el momento, la circulación con dirección a Querétaro continúa reducida mientras se retiran ambos vehículos del lugar.