Sheinbaum cuestiona invitación de Querétaro a embajador de EU

La mandataria reconoció buena relación con el embajador y preguntó por qué una academia para delincuencia organizada en Querétaro, si son delitos federales.

La presidenta Claudia Sheinbaum habla en un podio durante su cuestionamiento a la academia policial en Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que un gobierno estatal no tiene relación directa con la delincuencia organizada, delitos de competencia federal.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Oct 05, 2026
Mariana Torres García

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México, 5 de octubre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó que el gobernador de Querétaro invitara al embajador de Estados Unidos a colocar la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial sin convocar a la Defensa, al gabinete de seguridad federal ni a la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sheinbaum ubicó el acto en días recientes. Dijo que el Gobierno federal mantiene buena relación con el embajador, quien ha ayudado a resolver diversos temas con el gobierno de Estados Unidos, y preguntó por qué la invitación no se hizo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, vía que, según la presidenta, marca la ley.

Planteó otra duda: por qué una academia internacional para delincuencia organizada en Querétaro, si se trata de delitos federales. Un gobierno estatal, sostuvo, no tiene relación directa con ese tipo de delitos.

Para la mandataria, el caso llega al límite de lo que debe y no debe hacerse.

Sheinbaum dijo que no cree que se trate de un delito como tal, pero consideró importante exhibirlo y decirlo.

El Gobierno federal, añadió, ha respaldado en todo al gobernador y no existe mala relación con él, que a su vez mantiene buen trato con generales y comandantes de zona y de región militar. Con ese antecedente, concluyó, no se entiende lo ocurrido.

mexico gobierno claudia sheinbaum

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