Kuri felicita a Hidalgo por ley de celulares y pide aprobarla a nivel federal

El gobernador reportó menos bullying y mayor concentración en escuelas queretanas y citó casos de Aus

Gobernador Kuri González habla sobre Ley Kuri de restricción de celulares en escuelas de Querétaro

La Ley Kuri opera en escuelas públicas y privadas de educación básica y media superior desde febrero de 2025.

(depositphotos)
Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Mar 13, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González celebró los resultados de la restricción de celulares en escuelas de Querétaro y felicitó al gobierno de Hidalgo por aprobar una medida similar.

También exhortó a diputados federales y senadores a aprobar la ley a nivel nacional para proteger a niños y jóvenes.

Querétaro fue la primera entidad del país en prohibir dispositivos electrónicos en aulas de educación básica y media superior, medida vigente desde febrero de 2025.

El Congreso de Hidalgo aprobó en julio pasado una reforma a su Ley de Educación con restricciones equivalentes. Otros estados como Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato avanzan en iniciativas similares, mientras que a nivel federal la propuesta aún no ha sido votada en el Congreso de la Unión.

Kuri González reportó que la medida ha reducido el bullying, incrementado la concentración de los estudiantes y mejorado la interacción presencial entre compañeros de clase.

"Han subido la concentración, ha subido la interacción entre los muchachos", indicó.

El mandatario también señaló que la tendencia es mundial. Citó los casos de Australia, donde los menores que acceden a redes sociales enfrentan multas de hasta 20 millones de dólares, así como Francia y varias naciones europeas que implementan regulaciones similares.

Ley Kuri avanza lento a nivel federal pese a resultados en Querétaro

Pese a los resultados reportados en la entidad, el gobernador reconoció que el avance legislativo a nivel federal ha sido lento.

De acuerdo con Kuri González, el senador queretano Agustín Dorantes le comunicó que la Secretaría de Gobernación aún no ha dado el aval definitivo para que la iniciativa entre a discusión en el Congreso de la Unión.

El gobernador hizo un llamado directo a senadores y diputados federales para que legislen en favor de la infancia. "Yo exhortaría a los senadores y los diputados que realmente lo vieran por el bienestar de nuestros hijos y de nuestra juventud", sostuvo.

¿Qué resultados ha tenido la prohibición de celulares en escuelas de Querétaro?

Según datos de la Secretaría de Educación estatal presentados en octubre de 2025, más de la mitad de los alumnos reportó mayor interacción con compañeros, y uno de cada tres estudiantes manifestó menos ansiedad y estrés.

La estrategia Desconéctate para Conectar impactó a 17 mil 665 alumnos en 173 instituciones mediante talleres de civismo digital y escuelas para padres.

gobierno leyes seguridad ley kuri

Reciente

Fiscalía de Querétaro judicializa feminicidio de Lulú ocurrido en Avenida Universidad de Querétaro
Querétaro

Judicializan caso del feminicidio de "Lulú" en Avenida Universidad de Querétaro

Fiscalía integra acusación contra el detenido, quien permanece en prisión preventiva tras su captura inmediata.

Fiscalía de Querétaro informa sobre denuncia por agresión contra mujer en marcha del 8M en Querétaro
Querétaro

Fiscalía de Querétaro espera denuncia por agresión a mujer en marcha del 8M

Víctor Hernández asegura que aplicarán protocolos de género si la víctima acude a denunciar.

Sesión legislativa en Tolimán, segundo municipio más pobre de Querétaro, donde se reveló que las mujeres lideran la actividad económica local
Legislatura

53% de Tolimán son mujeres y lideran la actividad económica, pero seis de cada diez viven en pobreza

El municipio tiene 27,916 habitantes con mayoría femenina y participación laboral de mujeres superior a la masculina, según datos del INEGI citados en sesión legislativa.

Sesión legislativa en Tolimán donde se anunció análisis de reforma sobre pueblos indígenas y afromexicanos en Querétaro
Legislatura

Pueblos indígenas y afromexicanos tendrán reforma constitucional propia en Querétaro

Homero Barrera convoca a los 18 ayuntamientos a participar en el análisis de la iniciativa sobre comunidades indígenas y afromexicanas.