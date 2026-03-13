Querétaro, 13 de marzo de 2026. — El gobernador Mauricio Kuri González celebró los resultados de la restricción de celulares en escuelas de Querétaro y felicitó al gobierno de Hidalgo por aprobar una medida similar.
También exhortó a diputados federales y senadores a aprobar la ley a nivel nacional para proteger a niños y jóvenes.
Querétaro fue la primera entidad del país en prohibir dispositivos electrónicos en aulas de educación básica y media superior, medida vigente desde febrero de 2025.
El Congreso de Hidalgo aprobó en julio pasado una reforma a su Ley de Educación con restricciones equivalentes. Otros estados como Aguascalientes, Chihuahua y Guanajuato avanzan en iniciativas similares, mientras que a nivel federal la propuesta aún no ha sido votada en el Congreso de la Unión.
Kuri González reportó que la medida ha reducido el bullying, incrementado la concentración de los estudiantes y mejorado la interacción presencial entre compañeros de clase.
"Han subido la concentración, ha subido la interacción entre los muchachos", indicó.
El mandatario también señaló que la tendencia es mundial. Citó los casos de Australia, donde los menores que acceden a redes sociales enfrentan multas de hasta 20 millones de dólares, así como Francia y varias naciones europeas que implementan regulaciones similares.
Ley Kuri avanza lento a nivel federal pese a resultados en Querétaro
Pese a los resultados reportados en la entidad, el gobernador reconoció que el avance legislativo a nivel federal ha sido lento.
De acuerdo con Kuri González, el senador queretano Agustín Dorantes le comunicó que la Secretaría de Gobernación aún no ha dado el aval definitivo para que la iniciativa entre a discusión en el Congreso de la Unión.
El gobernador hizo un llamado directo a senadores y diputados federales para que legislen en favor de la infancia. "Yo exhortaría a los senadores y los diputados que realmente lo vieran por el bienestar de nuestros hijos y de nuestra juventud", sostuvo.
¿Qué resultados ha tenido la prohibición de celulares en escuelas de Querétaro?
Según datos de la Secretaría de Educación estatal presentados en octubre de 2025, más de la mitad de los alumnos reportó mayor interacción con compañeros, y uno de cada tres estudiantes manifestó menos ansiedad y estrés.
La estrategia Desconéctate para Conectar impactó a 17 mil 665 alumnos en 173 instituciones mediante talleres de civismo digital y escuelas para padres.