XS da a los clientes acceso a numerosas clases de activos

Operar con un bróker multiactivo significa tener acceso a una amplia gama de instrumentos, lo que le permite crear una cartera más diversa para manejar mejor la volatilidad del mercado. El bróker de CFD XS ofrece esto y más: puede elegir el trading fraccionado si desea repartir su dinero en más mercados, comprando fracciones de acciones en lugar de unidades completas. Esto mejora la diversificación de la cartera.

Estas son algunas de las clases de activos que puede operar en las plataformas de XS:

Acciones internacionales de las empresas globales más grandes como Google y Apple.

como Google y Apple. Índices bursátiles como FTSE 100 Index, NASDAQ, S&P 500, AUS200, JP225, EURO STOXX 50.

Criptomonedas de mayor capitalización como BTC y ETH, así como criptos de menor capitalización.

Metales al contado como plata y oro, y metales base como aluminio y cobre.

Materias primas como café, azúcar, trigo, cacao, etc.

Forex a través de pares de divisas exóticas, mayores y menores, que van desde las divisas más negociadas hasta las más baratas .

. Materias primas energéticas, incluyendo gas natural (NGAZ) y petróleo crudo (UKOIL, USOIL).

XS ofrece orientación sistemática para cada clase de activo, para procesos de gráficos específicos, diferenciales (spreads) y horarios de trading, que puede utilizar para mejorar su toma de decisiones.

Varias autoridades reputadas regulan a XS

Como ya se ha mencionado, XS cumple con éxito los estándares legales, un logro enfatizado por las múltiples licencias obtenidas a lo largo del tiempo. Opera en múltiples jurisdicciones, donde cumple con los requisitos legales locales establecidos por autoridades respetables, dando prioridad al cumplimiento normativo. La entidad XS Ltd está regulada por la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA), que supervisa la conducta de las empresas en servicios financieros no bancarios. En Chipre, la entidad XS Markets LTD está autorizada y supervisada por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC). La entidad XS Prime Ltd en Australia se rige por la Comisión de Valores e Inversiones de Australia (ASIC). En Sudáfrica, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA) controla y supervisa a XS ZA (Pty) Ltd.

En total, XS posee 8 licencias. Las últimas obtenidas incluyen Mauricio, donde opera bajo la denominación de XS Trade Services Ltd, y los Emiratos Árabes Unidos, bajo la entidad XSTrade Financial Consultation L.L.C. Así es como logra operar de forma segura en más mercados internacionales. A través de XS Markets Ltd, el grupo está autorizado para ofrecer servicios financieros en toda Europa, incluyendo España.

El bróker XS.com ofrece seis tipos de cuenta para distintos perfiles de trader, con depósitos mínimos que van desde cero hasta 100 mil dólares.

XS suministra múltiples tipos de cuenta

Al darse cuenta de que tres cuentas no serían suficientes en el mundo actual de traders altamente diversos, XS ha diseñado más tipos de cuentas para adaptarse a todos, desde principiantes hasta profesionales y socios estratégicos que buscan colaborar con la empresa. Es por eso que hoy, los principiantes pueden decidir entre:

La cuenta estándar: tiene un spread promedio de 1.1 y no requiere depósito mínimo ni comisiones.

La cuenta cent: funcional en MT5 y ofrece acceso a metales y FX.

La cuenta micro: proporciona una opción sin swap (interés nocturno) y acceso a más clases de activos.

Los profesionales pueden seleccionar entre:

La cuenta pro: con un spread promedio de 0.7, cero comisiones y un requisito de depósito mínimo de $500.

La cuenta élite: con acceso a múltiples clases de activos, una comisión de $3 por lado y un spread regular de 0.1.

La cuenta VIP: con un depósito mínimo de $100,000 y spreads brutos (un tipo particular de spread donde el bróker no tiene derecho a ningún costo adicional o margen de beneficio).

Los socios obtienen acceso a:

La cuenta classic: tiene un spread promedio de 1.6 y no requiere depósito mínimo.

La cuenta extra: con un spread promedio de 2.1 y sin comisiones, disponible tanto en MT4 cómo en MT5.

La cuenta plus: tiene spreads que comienzan desde 0.1 y diferentes comisiones por lado.

La seguridad es un componente clave del ADN de XS

XS sitúa la seguridad y protección del usuario en primer lugar, lo cual se puede ver desde la primera interacción, al abrir su cuenta y verse guiado a través de múltiples pasos de seguridad. Por ejemplo, tendrá que ofrecer una prueba de identidad para asegurarse de que nadie más pueda crear una cuenta a su nombre. Utiliza tecnología de vanguardia como SSL para ofrecer una conexión web segura y salvaguardar los datos del usuario, como parte de su estrategia de seguridad de múltiples capas. Además, protege a los clientes contra posibles pérdidas causadas por errores, negligencia, omisiones de la empresa, etc., con coberturas de hasta $5 millones de dólares.

Colabora con uno de los actores de seguros más reputados del mundo, Lloyd's of London, para ofrecer a los usuarios un seguro desde el momento en que se registran, de forma gratuita. Otra estrategia clave en la que confía XS es el uso de cuentas segregadas para separar el dinero del cliente del dinero de la empresa, asegurando que los fondos de los usuarios no puedan utilizarse para financiar las operaciones comerciales.

El bróker XS.com ofrece seis tipos de cuenta para distintos perfiles de trader, con depósitos mínimos que van desde cero hasta 100 mil dólares.

¿Cómo aborda XS Ltd las quejas?

XS.com goza generalmente de buenos comentarios de los usuarios, quienes expresan satisfacción con las herramientas tecnológicas de las plataformas, la variedad de pagos, la velocidad de procesamiento de retiros rápidos, las interfaces fáciles de usar en ambas plataformas, la atención al cliente eficiente y más. Todos estos aspectos están respaldados adicionalmente por el número de reconocimientos internacionales obtenidos por el Grupo. Actualmente, XS.com otorga importancia directa a la rapidez y eficiencia con la que el equipo ayuda a los usuarios con diferentes problemas, obstáculos, preguntas y errores. Por eso pone a disposición de los usuarios un chat en vivo para el soporte más rápido y una dirección de correo electrónico (support@xs.com).

Ofrece soporte en múltiples idiomas y dialectos para que los clientes puedan comunicarse de forma natural y reducir el riesgo de malentendidos. Es tranquilizador saber que no hay obstáculos para superar cualquier desafío que pueda surgir al tratar con un bróker online, como lo enfatizan las numerosas reseñas que existen en plataformas de clasificación y comentarios.

XS entiende que los traders necesitan mejorar sus conocimientos continuamente, y actúa en consecuencia

Los mercados se mueven a una velocidad vertiginosa y obligan a los traders a aprender y adaptarse para refinar sus estrategias de trading. XS.com facilita este viaje para todos los traders ofreciendo herramientas educativas muy necesarias que pueden ayudarlos a navegar por el mercado con mayor facilidad. Dispone de un blog online que añade continuamente nuevos artículos y perspectivas sobre diferentes asuntos del mercado, desde blogs extensos que clasifican las divisas más caras del mundo , hasta predicciones de precios para la plata y el oro.

Ayuda a los traders españoles , así como a los traders de todo el mundo, a comprender mejor cómo funcionan conceptos clave, como los múltiples patrones de velas japonesas . Además, ofrece cursos de trading online estructurados y gratuitos que atienden tanto a principiantes como a traders experimentados por igual.

¿Es XS.com el bróker seguro y confiable que la industria retrata?