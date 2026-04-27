Estocolmo, 27 de abril de 2026. — México redujo un tercio su gasto militar durante 2025 hasta los 13,600 millones de dólares, una caída del 33% frente al sexenio anterior que contrasta con el récord histórico de inversión bélica registrado a nivel mundial el mismo año, según el informe anual divulgado este lunes por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI).
El reporte ubica al país en el puesto 30 entre los 40 mayores gastadores militares del planeta, después de haber escalado posiciones en 2024 con un incremento del 71% bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador.
El gasto militar mundial alcanzó los 2.89 billones de dólares en 2025, lo que representa un aumento real del 2.9% respecto al año anterior y eleva la "carga militar" —la proporción del PIB global destinada a defensa— al 2.5%, su nivel más alto desde 2009.
Esta es la décimo primera anualidad consecutiva de crecimiento, según la organización con sede en Estocolmo que publica el referente internacional sobre inversión en armamento desde hace décadas.
Estados Unidos, China y Rusia concentraron 1.48 billones de dólares en 2025, equivalente al 51% del gasto mundial. La administración de Donald Trump redujo el gasto militar estadounidense un 7.5% hasta 954,000 millones de dólares, una caída explicada principalmente por la suspensión de la ayuda financiera militar a Ucrania, según consigna el reporte.
Pese al recorte, el Congreso ya aprobó un presupuesto de defensa que supera el billón de dólares para 2026 y podría llegar a 1.5 billones en 2027 si avanza la última propuesta del Ejecutivo.
Europa fue el principal motor del incremento global con un gasto conjunto de 864,000 millones de dólares —un 14% más que en 2024—, el mayor crecimiento anual en Europa Central y Occidental desde el fin de la Guerra Fría.
España disparó su inversión un 50% hasta 40,200 millones de dólares y entró por primera vez en la lista de los 15 mayores compradores de armamento del mundo. Rusia destinó 190,000 millones de dólares (7.5% de su PIB) y Ucrania 84,100 millones, equivalente al 40% de su producto interno bruto.
El comportamiento mexicano arrastró las cifras de toda Centroamérica y el Caribe, subregión que en conjunto cayó un 27% hasta los 17,100 millones de dólares, aunque mantiene un crecimiento acumulado del 64% en la última década según el documento del SIPRI.
En Sudamérica, en cambio, el gasto subió 3.4% hasta los 56,300 millones de dólares, encabezado por Brasil con 23,900 millones (+13%) y Guyana con 248 millones (+16%), país impulsado por las tensiones con Venezuela en torno a la región petrolera del Esequibo.
Lorenzo Scarazzato, investigador del SIPRI, declaró a la agencia AFP que el aumento global responde a "un nuevo año marcado por las guerras y la intensificación de las tensiones".
Nan Tian, director del Programa de Gasto Militar y Producción de Armamento del instituto, advirtió que la disminución estadounidense de 2025 "probablemente será de corta duración" dado el presupuesto aprobado por el Congreso.
El reporte anticipa que la "carga militar" global continuará creciendo a lo largo de 2026 ante la persistencia de múltiples crisis y los planes de inversión a largo plazo de varios Estados.
El gasto militar de Israel se mantuvo 97% por encima del nivel de 2022, mientras que Irán registró una caída del 5.6% hasta los 7,400 millones de dólares en términos reales, descenso explicado por una inflación anual del 42% que distorsionó el cómputo nominal.
La presidenta Claudia Sheinbaum no se ha pronunciado sobre las cifras del SIPRI hasta el cierre de esta edición.