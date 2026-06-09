Querétaro refuerza cooperación nacional contra delitos cibernéticos rumbo al Mundial

Querétaro, 9 de junio de 2026.- La Policía Cibernética Estatal reforzó sus vínculos de cooperación nacional para la prevención, investigación y combate de delitos cibernéticos, como parte de los preparativos institucionales rumbo al Mundial de futbol.
La corporación participó en el Tercer Encuentro Nacional de Unidades de Policía Cibernética, donde sostuvo acercamientos con representantes de corporaciones especializadas de distintas entidades del país, con el objetivo de coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y fortalecer la atención de riesgos digitales.
El encuentro cobra relevancia ante el incremento de la actividad en internet que generan eventos masivos, transmisiones deportivas, movilidad de visitantes, venta de accesos, hospedaje, comercio electrónico y uso intensivo de redes sociales, escenarios que también pueden ser aprovechados para delitos cibernéticos en Querétaro, fraudes, robo de información, suplantación de identidad y otros riesgos digitales.
Durante los trabajos participaron representantes de empresas y organismos especializados como TikTok, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Uber, Airbnb, Kodex y CERT-MX, quienes compartieron herramientas, criterios de atención y conocimientos sobre los desafíos emergentes en el entorno digital.
De acuerdo con la información oficial, estos intercambios permiten consolidar una red de cooperación estratégica entre autoridades, plataformas tecnológicas y organismos especializados para proteger a la ciudadanía frente a riesgos cibernéticos.
La participación de Querétaro en este encuentro también fortalece las capacidades institucionales de la Policía Cibernética Estatal, especialmente en materia de prevención, análisis, reacción e investigación frente a conductas delictivas cometidas mediante plataformas digitales.
Con ello, la entidad busca anticiparse a posibles riesgos asociados al entorno digital durante el Mundial de futbol, periodo en el que se prevé una mayor interacción ciudadana en redes sociales, servicios digitales, aplicaciones de transporte, hospedaje y consumo en línea, además de actividades públicas como la Zona Fest del Mundial 2026 en Querétaro.