Querétaro refuerza cooperación nacional contra delitos cibernéticos rumbo al Mundial

La Policía Cibernética Estatal participó en un encuentro nacional con corporaciones especializadas, plataformas digitales y organismos tecnológicos para fortalecer la seguridad digital.

Policía Cibernética Estatal participa en encuentro nacional

La Policía Cibernética Estatal participó en el Tercer Encuentro Nacional de Unidades de Policía Cibernética para fortalecer la prevención de delitos digitales rumbo al Mundial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de junio de 2026.- La Policía Cibernética Estatal reforzó sus vínculos de cooperación nacional para la prevención, investigación y combate de delitos cibernéticos, como parte de los preparativos institucionales rumbo al Mundial de futbol.

La corporación participó en el Tercer Encuentro Nacional de Unidades de Policía Cibernética, donde sostuvo acercamientos con representantes de corporaciones especializadas de distintas entidades del país, con el objetivo de coordinar esfuerzos, intercambiar experiencias y fortalecer la atención de riesgos digitales.

El encuentro cobra relevancia ante el incremento de la actividad en internet que generan eventos masivos, transmisiones deportivas, movilidad de visitantes, venta de accesos, hospedaje, comercio electrónico y uso intensivo de redes sociales, escenarios que también pueden ser aprovechados para delitos cibernéticos en Querétaro, fraudes, robo de información, suplantación de identidad y otros riesgos digitales.

Durante los trabajos participaron representantes de empresas y organismos especializados como TikTok, Meta, Google, Microsoft, Amazon, Uber, Airbnb, Kodex y CERT-MX, quienes compartieron herramientas, criterios de atención y conocimientos sobre los desafíos emergentes en el entorno digital.

De acuerdo con la información oficial, estos intercambios permiten consolidar una red de cooperación estratégica entre autoridades, plataformas tecnológicas y organismos especializados para proteger a la ciudadanía frente a riesgos cibernéticos.

La participación de Querétaro en este encuentro también fortalece las capacidades institucionales de la Policía Cibernética Estatal, especialmente en materia de prevención, análisis, reacción e investigación frente a conductas delictivas cometidas mediante plataformas digitales.

Con ello, la entidad busca anticiparse a posibles riesgos asociados al entorno digital durante el Mundial de futbol, periodo en el que se prevé una mayor interacción ciudadana en redes sociales, servicios digitales, aplicaciones de transporte, hospedaje y consumo en línea, además de actividades públicas como la Zona Fest del Mundial 2026 en Querétaro.

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