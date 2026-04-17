Querétaro, 17 de abril de 2026. — La Policía Cibernética de la Policía Estatal de Querétaro participó en una capacitación impartida por el International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) y la plataforma TikTok, enfocada en reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, informó este viernes la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La sesión se desarrolló en la Ciudad de México y formó parte de los esfuerzos institucionales para ampliar las capacidades técnicas de la corporación en materia de seguridad digital infantil.
El encuentro incluyó ponencias centradas en la atención de menores en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la prevención del abuso sexual infantil y la trata de personas facilitadas a través de redes sociales y el ciberespacio.
ICMEC es una organización internacional con sede en Washington D. C. que trabaja desde 1999 en la protección de la infancia ante delitos transnacionales, mientras que TikTok opera uno de los equipos corporativos de seguridad digital con mayor escala global entre plataformas de contenido.
Tercera acción pública sobre protección digital infantil en cuatro meses
La capacitación se suma a una línea de trabajo sostenida por la Policía Cibernética queretana en los últimos meses. En diciembre de 2025, la corporación emitió una alerta pública sobre el sharenting —la práctica de compartir imágenes y datos de menores en redes sociales por parte de sus propios cuidadores— y detalló los riesgos de ciberacoso, suplantación de identidad y geolocalización que esa conducta abre.
La capacitación con ICMEC y TikTok se ubica en el siguiente eslabón del mismo eje: pasar de la alerta pública a la formación técnica especializada.
El contexto estatal de la materia tiene antecedente directo en la iniciativa de ciberseguridad infantil del gobernador Mauricio Kuri, presentada en febrero de 2025, que propone regular el acceso de menores a redes sociales, prohibir el uso de celulares en escuelas y endurecer sanciones por abuso y acoso digital contra menores.
El marco estatal ha estado orientado a construir un ecosistema de protección que combine legislación, prevención escolar y capacitación policial.
Lo que la fuente no precisó
El comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no informó cuántos elementos de la Policía Cibernética participaron en la formación, el nombre de los ponentes de ICMEC y TikTok, la fecha exacta en que se impartió la capacitación ni si hay un calendario de sesiones subsecuentes.
Tampoco precisó si la certificación otorgada tiene validez formal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública o si se trata de una formación complementaria al esquema de carrera policial.
Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal registran a la Policía Cibernética como un modelo extendido en varias entidades con enfoques operativos diferenciados.
¿Qué sigue para la Policía Cibernética queretana?
La corporación mantiene activa la línea 088 para denuncia de delitos cibernéticos a nivel federal, así como la coordinación con la Guardia Nacional.
La capacitación con ICMEC y TikTok se inscribe en una estrategia más amplia de protección infantil digital que, según el marco estatal vigente, busca combinar la actualización técnica policial con la iniciativa de ciberseguridad impulsada desde el Ejecutivo estatal.