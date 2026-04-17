Policía Cibernética de Querétaro se capacita con ICMEC y TikTok en protección de menores en redes

La formación impartida por el International Centre for Missing & Exploited Children se centró en prevención del abuso sexual infantil y trata a través de redes sociales.

Elementos de la Policía Cibernética de Querétaro participan en capacitación con ICMEC y TikTok sobre protección de menores.

La Policía Cibernética de Querétaro recibió la capacitación en la Ciudad de México junto con corporaciones de otras entidades.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Abr 17, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 17 de abril de 2026. — La Policía Cibernética de la Policía Estatal de Querétaro participó en una capacitación impartida por el International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) y la plataforma TikTok, enfocada en reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales, informó este viernes la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

La sesión se desarrolló en la Ciudad de México y formó parte de los esfuerzos institucionales para ampliar las capacidades técnicas de la corporación en materia de seguridad digital infantil.

El encuentro incluyó ponencias centradas en la atención de menores en situación de vulnerabilidad, con énfasis en la prevención del abuso sexual infantil y la trata de personas facilitadas a través de redes sociales y el ciberespacio.

ICMEC es una organización internacional con sede en Washington D. C. que trabaja desde 1999 en la protección de la infancia ante delitos transnacionales, mientras que TikTok opera uno de los equipos corporativos de seguridad digital con mayor escala global entre plataformas de contenido.

Tercera acción pública sobre protección digital infantil en cuatro meses

La capacitación se suma a una línea de trabajo sostenida por la Policía Cibernética queretana en los últimos meses. En diciembre de 2025, la corporación emitió una alerta pública sobre el sharenting —la práctica de compartir imágenes y datos de menores en redes sociales por parte de sus propios cuidadores— y detalló los riesgos de ciberacoso, suplantación de identidad y geolocalización que esa conducta abre.

La capacitación con ICMEC y TikTok se ubica en el siguiente eslabón del mismo eje: pasar de la alerta pública a la formación técnica especializada.

El contexto estatal de la materia tiene antecedente directo en la iniciativa de ciberseguridad infantil del gobernador Mauricio Kuri, presentada en febrero de 2025, que propone regular el acceso de menores a redes sociales, prohibir el uso de celulares en escuelas y endurecer sanciones por abuso y acoso digital contra menores.

El marco estatal ha estado orientado a construir un ecosistema de protección que combine legislación, prevención escolar y capacitación policial.

Lo que la fuente no precisó

El comunicado de la Secretaría de Seguridad Ciudadana no informó cuántos elementos de la Policía Cibernética participaron en la formación, el nombre de los ponentes de ICMEC y TikTok, la fecha exacta en que se impartió la capacitación ni si hay un calendario de sesiones subsecuentes.

Tampoco precisó si la certificación otorgada tiene validez formal ante el Sistema Nacional de Seguridad Pública o si se trata de una formación complementaria al esquema de carrera policial.

Datos oficiales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal registran a la Policía Cibernética como un modelo extendido en varias entidades con enfoques operativos diferenciados.

¿Qué sigue para la Policía Cibernética queretana?

La corporación mantiene activa la línea 088 para denuncia de delitos cibernéticos a nivel federal, así como la coordinación con la Guardia Nacional.

La capacitación con ICMEC y TikTok se inscribe en una estrategia más amplia de protección infantil digital que, según el marco estatal vigente, busca combinar la actualización técnica policial con la iniciativa de ciberseguridad impulsada desde el Ejecutivo estatal.

gobiernoseguridadpoesciberseguridadqueretaro

Reciente

Estacionamiento del Centro Expositor de San Juan del Río, sede del Tianguis de Vehículos Verificados y Seguros a partir del 24 de abril de 2026
San Juan del Río

Tianguis vehicular con respaldo policial en SJR

Gobierno municipal abre espacio semanal en el Centro Expositor para transacciones de autos con revisión de la Fiscalía del Estado.

Alcalde de Querétaro entrega lentes gratuitos a estudiantes en jornada del programa Visión con Futuro en secundaria de la capital
Querétaro

21 mil lentes escolares en Querétaro

Municipio lleva salud visual gratuita a planteles de educación básica con diagnóstico, atención y reposición sin costo.

Ernestina Godoy Ramos presenta el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026–2029 en el Centro Cultural del México Contemporáneo, Ciudad de México
México

Plan FGR 2026–2029: Godoy ante gobernadores y poderes

Ernestina Godoy compromete tolerancia cero a corrupción y persecución penal diferenciada por complejidad; el Senado dictaminará el plan en 60 días.

Palacio Nacional durante reunión bilateral entre la presidenta Claudia Sheinbaum y funcionarios del gobierno de Estados Unidos.
México

T-MEC: Sheinbaum recibe a Greer el lunes

El secretario de Economía Marcelo Ebrard encabezará las sesiones técnicas con el equipo de Jamieson Greer durante toda la jornada del lunes.