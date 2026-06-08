PRI encabeza los 16 distritos en las elecciones de Coahuila 2026

Saltillo, Coahuila, 8 de junio de 2026.- La coalición PRI-UDC encabeza el conteo preliminar en los 16 distritos locales de Coahuila, en las elecciones Coahuila 2026, el único proceso ordinario que se celebró este año en el país y con el que se renueva el Congreso del estado.

Con el cierre de las 4,275 casillas, el Instituto Electoral de Coahuila puso en marcha el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El dirigente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, no esperó al corte oficial: "Ganamos 16 de 16 diputaciones locales y lo hicimos con una ventaja clara en todo el estado", afirmó ante simpatizantes.

¿Quién va ganando las elecciones en Coahuila 2026?

Hasta el corte de las 19:10 horas, el PREP había capturado 443 de las 4,319 actas, un avance de 10.26%, con una participación de 47.69%. En ese conteo, el PRI sumaba 56.96% de los votos, frente a 24.31% de su competidor más cercano, la coalición Morena-PT. El resto de las fuerzas quedaba muy por debajo de esos dos bloques.

El PRI encabezaba la votación en los 16 distritos, según las actas asentadas en el sistema. De sostenerse la tendencia en los cómputos, la coalición gobernante obtendría una mayoría amplia en la próxima Legislatura, integrada por 25 diputaciones: 16 de mayoría relativa y nueve de representación proporcional.

¿Qué irregularidades se denunciaron en la jornada?

Morena acusó compra de votos mediante códigos QR atribuida al PRI, mientras su aliado, el Partido del Trabajo, reportó presuntas detenciones arbitrarias y uso de la fuerza en los alrededores de las casillas. El partido guinda formalizó denuncias por compra de votos y coerción electoral.

El gobernador Manolo Jiménez rechazó que su administración interviniera en el proceso. Aseguró que la jornada transcurrió en calma y que las instituciones respetaron el voto ciudadano. El INE contabilizó 119 incidentes al cierre, sin reportes de hechos graves de parte de las corporaciones de seguridad.

Los cómputos distritales, que entregan el resultado definitivo, arrancan el miércoles y se extienden hasta el 13 de junio. Hasta ese momento, las cifras del PREP marcan tendencia, no resultado firme. La lista nominal que estuvo en juego ascendió a 2 millones 497 mil 551 electores.