JAPAM inicia en Banthí las obras de captación del programa Raíces del Agua

San Juan del Río, 8 de junio de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) dio el banderazo de arranque a las obras de captación de agua del programa Raíces del Agua en el ejido de Banthí, una de las zonas que el organismo identifica como estratégica para recargar el acuífero del municipio.

El acto fue encabezado por el director del organismo, Antonio Pérez Cabrera, quien puso en marcha la construcción de un bordo de regulación que retendrá el agua de lluvia para infiltrarla al subsuelo y, a la vez, servir como abrevadero para el ganado de la comunidad. Frente a la maquinaria que ya perfilaba la cortina de la obra, recordó que el agua que llega a las viviendas no nace en la llave, sino en el manto acuífero del que se extrae a más de 150 metros de profundidad.

El programa Raíces del Agua, operado con CONAFOR, pasó de cinco a 11 ejidos beneficiados en su segundo año de trabajo. rotativo.com.mx

¿Qué es el programa Raíces del Agua?

Raíces del Agua es la estrategia con la que JAPAM y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) buscan cerrar el déficit del acuífero mediante tres líneas de trabajo: construcción y rehabilitación de bordos de regulación, instalación de pozos de absorción y reforestación en las zonas de recarga. Las obras se eligen a partir de un estudio hidrológico que indica dónde conviene frenar e infiltrar el escurrimiento pluvial.

De cinco a 11 ejidos en 2026

El programa nació en 2025 con cinco ejidos y una inversión de 3 millones de pesos. Para 2026 se amplió a 11 ejidos —entre ellos Banthí, Puerta de Palmillas, Cerro Gordo, Vaquerías y Santa Bárbara La Cueva— con más de 7 millones, una bolsa que Pérez Cabrera ubicó cerca de los 10 millones de pesos de carácter multianual. La mayor parte del recurso la aporta el gobierno municipal y el resto CONAFOR, cuyo titular en Querétaro, Alejandro Torres García, envió a un representante al acto.

El director ilustró la presión sobre la fuente con una imagen: un gran vaso de agua con muchos popotes encima. Solo JAPAM extrae de 42 pozos; el sector agropecuario opera más de 100 y el industrial más de 60. Como referencia del descenso, relató que en la zona el nivel del agua bajó 40 metros en apenas 20 años, lo que obliga a perforar y bombear cada vez más hondo y encarece la operación. La modernización de pozos del organismo apunta a contener ese costo.

El programa Raíces del Agua, operado con CONAFOR, pasó de cinco a 11 ejidos beneficiados en su segundo año de trabajo. rotativo.com.mx

"Por primera vez nos toman en cuenta"

El comisariado ejidal de Banthí agradeció la llegada del programa a su comunidad. "Por primera vez nos toman en cuenta", afirmó, y pidió que la reforestación iniciada el año pasado en el cerro continúe este año. Pérez Cabrera planteó las obras como "un legado de bien común" para las próximas generaciones y pidió a los habitantes exigir a cualquier administración el cuidado del acuífero, única fuente de abasto del municipio.

Para reducir el golpe de los cortes por mantenimiento y las fallas eléctricas —el año pasado una tormenta apagó siete pozos en una sola noche—, el organismo alista para este mes el arranque de Agua Segura, con tinacos a bajo costo pagables en el recibo e instalación sin cargo. El programa Raíces del Agua quedó adscrito a la coordinación de proyectos estratégicos, cuyo titular, el contador José Luis Cornejo, falleció la semana previa.

Las cuadrillas trabajan contrarreloj para terminar el bordo antes de que se establezca el temporal de lluvias y captar el mayor volumen posible. El organismo plantea Raíces del Agua como una política permanente, que trascienda a la actual administración.