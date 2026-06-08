Denuncian compra de votos con códigos QR en la elección de Coahuila

Saltillo, Coahuila, 8 de junio de 2026.- Morena y el Partido del Trabajo denunciaron compra de votos mediante códigos QR y presuntas detenciones arbitrarias durante la jornada electoral en Coahuila, el único proceso ordinario que se celebró este año en el país.

La acusación principal partió de Morena, que atribuyó al PRI el uso de códigos QR para inducir el voto. "El PRI no sabe hacer las cosas de otra manera", expresó Ariadna Montiel al respaldar las quejas del partido. El Partido del Trabajo, su aliado, reportó ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila el uso de la fuerza y arrestos en los alrededores de las casillas.

¿Qué irregularidades se denunciaron en las elecciones de Coahuila?

A las denuncias por compra de votos se sumaron incidentes operativos. La instalación de las casillas se completó hasta el mediodía, cuatro horas después de la apertura prevista; en Saltillo el retraso fue mayor. Una falla eléctrica quemó equipo de cómputo y retrasó la votación en una casilla especial de Ramos Arizpe. En total, el INE contabilizó 119 incidentes al cierre, sin reportes de hechos graves de parte de las corporaciones de seguridad.

El gobernador Manolo Jiménez rechazó que su gobierno participara en el proceso. Aseguró que la jornada transcurrió en calma y que las instituciones respetaron el voto, y atribuyó las quejas a episodios aislados de campaña. La consejería del IEC, por su parte, sostuvo que el operativo se desarrolló bajo observación ciudadana, con 5,952 observadores acreditados.

Las denuncias deberán sustentarse en la etapa de impugnaciones, posterior a los cómputos distritales que arrancan el miércoles. Hasta entonces, el resultado preliminar mantiene a la coalición gobernante al frente, según los resultados del PREP. El peso de las acusaciones dependerá de las pruebas que la oposición presente ante el tribunal electoral.