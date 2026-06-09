Sentencian a José Arturo “N” a 32 años por homicidio en la colonia Calesa

La Fiscalía de Querétaro acreditó que José Arturo “N” participó en la planeación y coordinación de la privación de la vida de una persona en abril de 2017.

Imagen de archivo de la Fiscalía General del Estado de Querétaro relacionada con sentencia por homicidio calificado en la colonia Calesa.

La Fiscalía de Querétaro obtuvo sentencia condenatoria contra José Arturo “N” por homicidio calificado ocurrido en la colonia Calesa.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de junio de 2026.- José Arturo “N” fue sentenciado a 32 años y 6 meses de prisión por homicidio calificado, luego de que la Fiscalía General del Estado de Querétaro acreditó su participación en la planeación y coordinación de la privación de la vida de una persona en la colonia Calesa, en el municipio de Querétaro.

El caso corresponde a hechos ocurridos en abril de 2017, cuando, de acuerdo con la investigación, el ahora sentenciado mantenía una relación de amistad con la víctima; sin embargo, acordó con Edgar Daniel “N”, quien ya había sido sentenciado por estos mismos hechos, la forma en que se llevaría a cabo la agresión.

Las indagatorias establecieron que el 22 de abril de 2017 ambos involucrados trasladaron a la víctima hasta las inmediaciones de Circuito Calesa. En ese lugar, el autor material accionó un arma de fuego contra el ofendido, quien posteriormente murió a consecuencia de las lesiones.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó datos de prueba y elementos de convicción obtenidos mediante actos de investigación ministerial, pericial y policial, con los que se acreditó la responsabilidad penal de José Arturo “N” en la planeación y ejecución de los hechos.

En audiencia de individualización de sanciones celebrada el 1 de junio de 2026, la autoridad judicial impuso una pena de 32 años y 6 meses de prisión, además de 625 días multa.

El sentenciado también deberá pagar la reparación del daño, que incluye indemnización por muerte, daño moral, gastos funerarios y atención psicológica para las víctimas indirectas.

Además, la autoridad judicial ordenó la suspensión de sus derechos civiles y políticos, como parte de las consecuencias legales derivadas de la sentencia condenatoria.

La resolución se suma a otros procesos recientes por delitos contra la vida en Querétaro, como el caso de Pedro Escobedo, donde tres personas fueron sentenciadas por homicidio calificado y tentativa de homicidio.

También se han registrado condenas por hechos violentos en zonas como Jurica Pueblo, lo que mantiene el seguimiento judicial de homicidios como uno de los temas relevantes en materia de justicia penal en el estado.

La Fiscalía General del Estado reiteró su compromiso de investigar y perseguir los delitos que atentan contra la vida de las personas, con el objetivo de garantizar acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, así como la reparación integral del daño.

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