UNAQ acerca talento especializado a empresas aeronáuticas con jornada laboral

Querétaro, Qro., 9 de junio de 2026.- La Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ) fortaleció la vinculación entre estudiantes, egresados y sector productivo mediante el Día de Atracción de Talentos 2026, un encuentro enfocado en abrir oportunidades de estadías profesionales, inserción laboral y desarrollo profesional para perfiles especializados.

La jornada estuvo dirigida a estudiantes próximos a realizar estadías profesionales, así como a personas egresadas interesadas en conocer vacantes, programas de desarrollo y alternativas de crecimiento dentro de empresas nacionales e internacionales relacionadas con la industria aeronáutica, tecnológica, automotriz y de manufactura avanzada.

Durante el encuentro, las y los participantes tuvieron contacto directo con potenciales empleadores de compañías como Airbus, Safran, Bombardier, Viva, Aernnova, Mexicana, MRO Services, Harman, Brose, Mabe, Nexteer Automotive, ITP Aero y TechOps México, entre otras.

El evento consolidó a la UNAQ como un punto de enlace entre el talento universitario especializado y las necesidades actuales de la industria, particularmente en un estado donde el clúster aeronáutico ha sido clave para la atracción de inversión, generación de empleos técnicos y desarrollo de proveedores.

La presencia de empresas globales permitió que estudiantes y egresados conocieran de primera mano los perfiles que demanda el mercado laboral, así como las competencias técnicas, operativas y profesionales que requiere la cadena de valor aeronáutica y manufacturera.

Este tipo de encuentros cobra relevancia en Querétaro por la especialización educativa e industrial que se ha construido alrededor del sector aeroespacial, donde instituciones como la UNAQ han sido parte del ecosistema que impulsa proyectos de formación, innovación y desarrollo de talento para la industria aeroespacial.

Además de acercar oportunidades laborales, el Día de Atracción de Talentos 2026 permitió fortalecer la comunicación entre empresas y comunidad universitaria, lo que ayuda a alinear la formación académica con las necesidades reales de contratación, capacitación y especialización del sector productivo.

La estrategia también se suma a otros esfuerzos de vinculación educativa y laboral en Querétaro, donde las universidades han promovido ferias, jornadas y esquemas de contacto con empresas para facilitar el tránsito de las aulas al empleo formal, como ocurre con las acciones de empleabilidad juvenil realizadas en instituciones de educación superior.

Para la comunidad estudiantil, el encuentro representó una oportunidad de explorar áreas de especialización, entregar perfiles profesionales, conocer procesos de reclutamiento y establecer contacto con compañías que requieren talento técnico y profesional en áreas estratégicas.

La UNAQ destacó que este espacio permite consolidar el vínculo entre talento especializado y necesidades actuales de la industria, en un contexto donde las carreras técnicas, de ingeniería y áreas STEM mantienen una alta demanda dentro de sectores productivos de alto valor.

La vinculación entre educación, industria y empleo también se relaciona con iniciativas que buscan acercar a nuevas generaciones a la ciencia, la tecnología y la manufactura avanzada, como la estrategia Ruta Ella STEM+, orientada a despertar vocaciones científicas y tecnológicas desde etapas tempranas.

Con el Día de Atracción de Talentos 2026, la Universidad Aeronáutica en Querétaro refuerza su papel como institución formadora de capital humano especializado y como puente entre la preparación académica y las oportunidades profesionales que demanda el sector productivo nacional e internacional.