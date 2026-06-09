Ginna Guzmán propone defensa jurídica para adultos mayores en Querétaro

La


diputada local presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y crear una unidad especializada dentro del DIF Estatal.

Ginna Guzmán propone defensa jurídica para adultos mayores en Querétaro

La reforma busca prevenir abandono, violencia y despojo patrimonial.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 9 de junio de 2026.- La diputada local Ginna Guzmán presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Querétaro, con la que busca crear mecanismos de defensa jurídica especializada para este sector y fortalecer la prevención del abandono, la violencia y el despojo patrimonial.

La propuesta fue ingresada ante la Sexagésima Primera Legislatura del Estado y plantea actualizar el marco jurídico local para garantizar condiciones de envejecimiento digno, autonomía, inclusión social y acceso efectivo a derechos fundamentales.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una Unidad Especializada de Defensa de las Personas Adultas Mayores dentro del Sistema Estatal DIF, la cual brindaría asesoría jurídica gratuita, representación legal y acompañamiento en casos de vulnerabilidad, violencia, abandono o afectaciones patrimoniales.

“La grandeza de una sociedad se refleja en la forma en que trata a quienes han dedicado su vida a construirla. Las personas adultas mayores merecen vivir con dignidad, seguridad y respeto, y desde el Congreso trabajamos para que sus derechos estén plenamente garantizados”, señaló la legisladora.

La reforma también propone reconocer de manera expresa el derecho humano al cuidado integral, así como establecer medidas para prevenir abusos contra personas adultas mayores, principalmente en contextos familiares, institucionales o patrimoniales.

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Entre los cambios planteados se contempla la obligación de brindar atención preferente en instituciones públicas y privadas, la implementación de políticas de envejecimiento activo, la participación social de las personas adultas mayores y la incorporación de una perspectiva de género y discapacidad en su atención.

Además, la iniciativa prevé la creación de un Registro Estatal de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer la supervisión y ordenamiento de los espacios que brindan servicios a este sector de la población.

Guzmán explicó que la propuesta forma parte de una serie de iniciativas enfocadas en reconocer y proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, ante el crecimiento de la población adulta mayor y los retos que representa garantizarles una vida libre de violencia, discriminación y abandono.

La diputada sostuvo que la reforma busca armonizar la legislación queretana con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

“Queremos un Querétaro donde envejecer no signifique enfrentar abandono, discriminación o vulnerabilidad, sino vivir una etapa plena, segura y con oportunidades para seguir participando activamente en la vida comunitaria”, afirmó.

Con esta iniciativa, la legisladora planteó transitar de un modelo asistencialista hacia uno basado en derechos humanos, en el que las personas adultas mayores sean reconocidas como sujetos plenos de derechos y no únicamente como beneficiarias de programas sociales.

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