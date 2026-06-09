Ginna Guzmán propone defensa jurídica para adultos mayores en Querétaro

Querétaro, 9 de junio de 2026.- La diputada local Ginna Guzmán presentó una iniciativa de reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en Querétaro, con la que busca crear mecanismos de defensa jurídica especializada para este sector y fortalecer la prevención del abandono, la violencia y el despojo patrimonial.

La propuesta fue ingresada ante la Sexagésima Primera Legislatura del Estado y plantea actualizar el marco jurídico local para garantizar condiciones de envejecimiento digno, autonomía, inclusión social y acceso efectivo a derechos fundamentales.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la creación de una Unidad Especializada de Defensa de las Personas Adultas Mayores dentro del Sistema Estatal DIF, la cual brindaría asesoría jurídica gratuita, representación legal y acompañamiento en casos de vulnerabilidad, violencia, abandono o afectaciones patrimoniales.

“La grandeza de una sociedad se refleja en la forma en que trata a quienes han dedicado su vida a construirla. Las personas adultas mayores merecen vivir con dignidad, seguridad y respeto, y desde el Congreso trabajamos para que sus derechos estén plenamente garantizados”, señaló la legisladora.

La reforma también propone reconocer de manera expresa el derecho humano al cuidado integral, así como establecer medidas para prevenir abusos contra personas adultas mayores, principalmente en contextos familiares, institucionales o patrimoniales.

La reforma busca prevenir abandono, violencia y despojo patrimonial. rotativo.com.mx

Entre los cambios planteados se contempla la obligación de brindar atención preferente en instituciones públicas y privadas, la implementación de políticas de envejecimiento activo, la participación social de las personas adultas mayores y la incorporación de una perspectiva de género y discapacidad en su atención.

Además, la iniciativa prevé la creación de un Registro Estatal de Centros de Atención para Personas Adultas Mayores, con el objetivo de fortalecer la supervisión y ordenamiento de los espacios que brindan servicios a este sector de la población.

Guzmán explicó que la propuesta forma parte de una serie de iniciativas enfocadas en reconocer y proteger a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, ante el crecimiento de la población adulta mayor y los retos que representa garantizarles una vida libre de violencia, discriminación y abandono.

La diputada sostuvo que la reforma busca armonizar la legislación queretana con estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

“Queremos un Querétaro donde envejecer no signifique enfrentar abandono, discriminación o vulnerabilidad, sino vivir una etapa plena, segura y con oportunidades para seguir participando activamente en la vida comunitaria”, afirmó.

Con esta iniciativa, la legisladora planteó transitar de un modelo asistencialista hacia uno basado en derechos humanos, en el que las personas adultas mayores sean reconocidas como sujetos plenos de derechos y no únicamente como beneficiarias de programas sociales.