Refuerzan prevención por lluvias en la Sierra Gorda de Querétaro

Autoridades estatales, municipales y federales revisaron protocolos de prevención, atención de emergencias y capacidad operativa ante fenómenos hidrometeorológicos.

Mesa de trabajo encabezada por la Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro en Jalpan de Serra por la temporada de lluvias.

La CEPCQ encabezó una mesa de trabajo en Jalpan de Serra para reforzar la prevención durante la temporada de lluvias.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Jun 09, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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JJalpan de Serra, Qro., 9 de junio de 2026.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) reforzó la prevención y capacidad de respuesta ante la temporada de lluvias en la Sierra Gorda, mediante una mesa de trabajo encabezada por su director general, Javier Amaya Torres, con autoridades municipales, estatales y federales.

El encuentro se realizó en Jalpan de Serra y tuvo como objetivo fortalecer los mecanismos de coordinación interinstitucional, prevención de riesgos y atención de posibles emergencias derivadas de fenómenos hidrometeorológicos en los municipios serranos.

Durante la reunión, Amaya Torres destacó la importancia de mantener comunicación permanente entre autoridades municipales, instituciones de seguridad, cuerpos de emergencia y dependencias federales, a fin de responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo a la población.

La estrategia toma relevancia por los antecedentes de afectaciones en la Sierra Gorda, donde en temporadas anteriores se han requerido evacuaciones preventivas, atención operativa y coordinación entre distintas corporaciones.

Como parte del operativo preventivo, la CEPCQ informó que personal especialista ya se encuentra desplegado en la zona serrana con apoyo de una unidad operativa, para realizar recorridos de supervisión y brindar atención a la ciudadanía ante cualquier emergencia.

Mesa de trabajo encabezada por la Coordinaci\u00f3n Estatal de Protecci\u00f3n Civil de Quer\u00e9taro en Jalpan de Serra por la temporada de lluvias. La CEPCQ encabezó una mesa de trabajo en Jalpan de Serra para reforzar la prevención durante la temporada de lluvias. rotativo.com.mx

En la mesa de trabajo se exhortó a las autoridades presentes a dar seguimiento a los protocolos de prevención y actuación ante lluvias, identificar zonas susceptibles a afectaciones y fortalecer los canales de comunicación entre instituciones.

También se revisaron las acciones preventivas implementadas para esta temporada, así como las estrategias enfocadas en la reducción de riesgos, atención de emergencias y protección de la población ante lluvias intensas, deslaves, crecientes de cuerpos de agua o interrupciones en caminos.

El seguimiento preventivo forma parte de una línea de trabajo que en años recientes ha incluido el monitoreo de presas, carreteras y zonas críticas ante pronósticos de lluvias fuertes en Querétaro.

Titulares y representantes de las coordinaciones municipales de Protección Civil de Jalpan de Serra, Arroyo Seco, Landa de Matamoros y Pinal de Amoles compartieron avances, necesidades operativas y acciones locales para fortalecer la prevención y atención durante la temporada.

La revisión incluyó capacidades operativas, recursos humanos y materiales disponibles, además de estrategias preventivas para reducir riesgos a la población en comunidades serranas.

En el encuentro participaron el secretario del Ayuntamiento de Jalpan de Serra, Óscar Daniel Flores; representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado; Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); Guardia Nacional y Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La coordinación con instancias federales mantiene continuidad con otros esquemas aplicados durante la temporada de lluvias, especialmente en protocolos de comunicación, vigilancia de infraestructura hidráulica y atención a municipios con mayor exposición a riesgos.

La zona serrana también ha registrado incidentes asociados a precipitaciones, como cierres carreteros por derrumbes, lo que refuerza la necesidad de recorridos preventivos y revisión constante de puntos vulnerables.

Protección Civil llamó a la población a mantenerse informada por canales oficiales, atender recomendaciones preventivas y reportar cualquier situación de riesgo a la línea única de emergencias 9-1-1.

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