Jalpan de Serra, 11 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), ejecutó dos diligencias de cateo en las localidades de La Vivah y Moctezuma, municipio de Jalpan de Serra, que dejaron dos detenidos, un arma de fuego de fabricación rudimentaria y dos vehículos asegurados.
Ambas diligencias derivaron de una investigación por delitos contra la salud y se inscriben en el Operativo Sinergia.
Los detenidos son Gonzalo Javier “N” y José María “N”. Quedaron a disposición de la autoridad correspondiente y se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.
Durante los cateos se localizaron sustancias con características de narcótico: vegetal verde y seco, sustancia cristalina y polvo blanco, además de bolsas para su dosificación.
Los agentes aseguraron un arma de fuego de fabricación rudimentaria, un cartucho, una báscula gramera, teléfonos celulares y documentación diversa. Dos vehículos quedaron bajo aseguramiento: un automóvil y una cuatrimoto.
Las diligencias de Jalpan de Serra fueron encabezadas por personal ministerial y por la PID, en coordinación con la Policía Estatal (POES).
Los indicios y los dos vehículos serán analizados e integrados a la carpeta de investigación.