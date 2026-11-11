Detienen a dos y aseguran un arma en cateos de Jalpan de Serra

La Policía de Investigación del Delito cateó La Vivah y Moctezuma por delitos contra la salud; los detenidos quedaron a disposición de la autoridad.

Tarjeta de Sinergia por Querétaro con las fotografías de dos personas detenidas, con el rostro difuminado, sobre la leyenda «Personas detenidas».

Gonzalo Javier “N” y José María “N” fueron detenidos en los cateos de La Vivah y Moctezuma; se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 11, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Jalpan de Serra, 11 de noviembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito (PID), ejecutó dos diligencias de cateo en las localidades de La Vivah y Moctezuma, municipio de Jalpan de Serra, que dejaron dos detenidos, un arma de fuego de fabricación rudimentaria y dos vehículos asegurados.

Ambas diligencias derivaron de una investigación por delitos contra la salud y se inscriben en el Operativo Sinergia.

Los detenidos son Gonzalo Javier “N” y José María “N”. Quedaron a disposición de la autoridad correspondiente y se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

Durante los cateos se localizaron sustancias con características de narcótico: vegetal verde y seco, sustancia cristalina y polvo blanco, además de bolsas para su dosificación.

Los agentes aseguraron un arma de fuego de fabricación rudimentaria, un cartucho, una báscula gramera, teléfonos celulares y documentación diversa. Dos vehículos quedaron bajo aseguramiento: un automóvil y una cuatrimoto.

Las diligencias de Jalpan de Serra fueron encabezadas por personal ministerial y por la PID, en coordinación con la Policía Estatal (POES).

Los indicios y los dos vehículos serán analizados e integrados a la carpeta de investigación.

seguridad criminalidad sucesos cateos

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