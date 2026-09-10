Vinculan a proceso a hombre por robo a comercio en Loarca

  • La Fiscalía obtuvo la vinculación a proceso de José "N" por robo con violencia a una tienda en Eduardo Loarca.

    • Gráfico de la Fiscalía de Querétaro sobre la vinculación a proceso de un hombre por robo con violencia en Eduardo Loarca
  • José "N" fue vinculado a proceso por robo con violencia a una tienda de conveniencia en la colonia Eduardo Loarca. Se presume su inocencia mientras un tribunal no determine lo contrario.
    • Fiscalía General del Estado de Querétaro
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    Martín García Chavero
    Por Martín García Chavero Sep 10, 2026
    Martín García Chavero
    Periodista

    Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

    Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

    Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

    Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

    Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

    Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

    Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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    Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José "N" por su probable intervención en el delito de robo a comercio con violencia, luego de hechos ocurridos el 21 de junio de 2026 en la colonia Eduardo Loarca, municipio de Querétaro.

    De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado a una tienda de conveniencia ubicada sobre calle Plan de San Luis, donde presuntamente mostró un arma de fuego a una empleada. Habría exigido la entrega de su teléfono celular y se apoderó de dinero en efectivo de la caja registradora, además de diversos productos.

    La Policía de Investigación del Delito realizó la inspección y digitalización de videograbaciones de cámaras de vigilancia. Esos elementos, junto con la denuncia y el señalamiento directo de la víctima, permitieron identificar al probable interviniente y obtener una orden de aprehensión en su contra.

    La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a José "N" e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

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