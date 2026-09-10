Querétaro, 10 de septiembre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José "N" por su probable intervención en el delito de robo a comercio con violencia, luego de hechos ocurridos el 21 de junio de 2026 en la colonia Eduardo Loarca, municipio de Querétaro.
De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado a una tienda de conveniencia ubicada sobre calle Plan de San Luis, donde presuntamente mostró un arma de fuego a una empleada. Habría exigido la entrega de su teléfono celular y se apoderó de dinero en efectivo de la caja registradora, además de diversos productos.
La Policía de Investigación del Delito realizó la inspección y digitalización de videograbaciones de cámaras de vigilancia. Esos elementos, junto con la denuncia y el señalamiento directo de la víctima, permitieron identificar al probable interviniente y obtener una orden de aprehensión en su contra.
La autoridad judicial resolvió vincular a proceso a José "N" e impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar. Se fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.