Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- La reducción de carriles por labores de mantenimiento entre los kilómetros 139 y 140 de la autopista México-Querétaro, con dirección a Querétaro, genera carga vehicular intensa desde la mañana hasta la tarde, de acuerdo con los reportes de Caminos y Puentes Federales (Capufe). La circulación avanza con flujo lento, sin cierres totales.

Capufe comenzó a reportar la afectación entre las 9:00 y las 10:00 horas, y a las 13:13 horas seguía activa. En el tramo quedaron habilitados los carriles de alta y de baja, según respondió el organismo en sus redes sociales. Las demoras se acumularon sobre todo en las horas pico.

Hacia la Ciudad de México, los trabajos de mantenimiento del kilómetro 148 al 158 también redujeron carriles, una afectación reportada desde días previos. Con frentes de obra en ambos sentidos y separados por menos de 10 kilómetros, el corredor opera como cuello de botella.

En esa misma dirección, Capufe reportó carga vehicular en el kilómetro 34, sin incidentes mayores. Durante la madrugada, un accidente en el kilómetro 51 obligó a un cierre parcial mientras se retiraba la unidad siniestrada; el tránsito se restableció a las 4:42 horas.

Conductores reportaron trayectos de casi cuatro horas desde puntos del Estado de México hacia la capital del país. En obras similares recientes sobre la autopista, avanzar un kilómetro llegó a tomar hasta dos horas.

El transporte público también resiente las obras. Al menos cinco rutas de Qrobús, entre ellas las que dan servicio al aeropuerto y a Pedro Escobedo, han registrado retrasos de 40 a 50 minutos en horas pico.

Las reducciones de carril en la autopista México-Querétaro afectan el traslado de materias primas y productos terminados hacia y desde los parques industriales de Querétaro y el Estado de México. rotativo.com.mx

Por la autopista circulan transporte de carga, trabajadores y mercancías de exportación. Las reducciones de carril afectan el traslado de materias primas y productos terminados hacia y desde los parques industriales de Querétaro y el Estado de México.

Canacintra Querétaro ha advertido, ante obras similares, que estos congestionamientos ponen en riesgo la competitividad del estado al elevar los costos logísticos y los tiempos de entrega. En embotellamientos prolongados, trabajadores y transportistas pueden perder entre dos y cinco horas diarias.

La afectación alcanza a estudiantes y personal de escuelas cercanas al corredor: en obras previas se ajustaron horarios escolares. Si el tráfico se densifica, los servicios de emergencia pueden ver afectado su desplazamiento.

Los cambios bruscos de velocidad en las reducciones de carril elevan el riesgo de accidentes, en un trayecto donde la fatiga y el estrés de los conductores aumentan con las horas de fila.

Capufe informa en tiempo real las reducciones de carriles a través de su cuenta @CAPUFE en X y del sitio reportecarretero.mx, y pidió circular con precaución, respetar los límites de velocidad y considerar rutas alternas. Su número de emergencias es el 074.