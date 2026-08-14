Querétaro, 14 de agosto de 2026.— Un embotellamiento de 25 kilómetros paralizó este viernes la autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México, entre el kilómetro 175 y la caseta de peaje de Palmillas. Los sistemas GPS registraban hasta dos horas de recorrido para ese tramo.
El embotellamiento sobre la autopista México-Querétaro alcanzó 25 kilómetros entre el kilómetro 175 y la caseta de Palmillas; la circulación en dirección a la Ciudad de México estuvo paralizada durante la mañana del viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, un accidente sobre la arteria, sumado a las obras que se realizan en el corredor, generó el colapso de la circulación. Tractocamiones y vehículos particulares permanecieron detenidos sobre la cinta asfáltica durante la mañana del viernes, con conductores desesperados por llegar a su destino.
Tractocamiones detenidos sobre la autopista México-Querétaro en el tramo que registró 25 kilómetros de embotellamiento entre el kilómetro 175 y la caseta de Palmillas el viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
La Guardia Nacional tiene a su cargo la vigilancia permanente de ese corredor. Este viernes no había operativo visible de control de tráfico en el tramo afectado, a pesar de que las obras en ejecución incrementan el riesgo de percances y agravan cualquier incidente sobre la vía.
Tractocamiones con luces de alerta encendidas permanecieron detenidos sobre la autopista México-Querétaro durante el caos vial de 25 kilómetros registrado en el tramo de Palmillas el viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx
El tramo cercano a Palmillas acumula un historial de incidentes recurrentes de transporte pesado, con obras activas que reducen la capacidad de respuesta. En marzo de 2026, un accidente en el kilómetro 171 generó una fila de 15 kilómetros sobre el mismo corredor.
La fila de vehículos sobre la autopista México-Querétaro se extendió 25 kilómetros entre el kilómetro 175 y la caseta de Palmillas durante la mañana del viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx