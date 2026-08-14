Caos vial de 25 kilómetros paraliza la autopista México-Querétaro en el tramo hacia Palmillas

El tramo entre el kilómetro 175 y la caseta de peaje de Palmillas quedó paralizado este viernes; obras en la arteria y un accidente combinaron para generar una fila que los sistemas GPS registraban en hasta dos horas de recorrido.

Grúa de arrastre y fila de tractocamiones detenidos en la autopista México-Querétaro durante el embotellamiento de 25 kilómetros registrado en el tramo de Palmillas, agosto de 2026.

Una grúa trabajaba al fondo entre la fila de vehículos varados sobre la autopista México-Querétaro, donde el embotellamiento se extendió 25 kilómetros entre el kilómetro 175 y la caseta de Palmillas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de agosto de 2026.— Un embotellamiento de 25 kilómetros paralizó este viernes la autopista México-Querétaro en dirección a la Ciudad de México, entre el kilómetro 175 y la caseta de peaje de Palmillas. Los sistemas GPS registraban hasta dos horas de recorrido para ese tramo.


Veh\u00edculos particulares y tractocamiones detenidos en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro durante el embotellamiento de 25 kil\u00f3metros en el tramo de Palmillas, agosto de 2026. El embotellamiento sobre la autopista México-Querétaro alcanzó 25 kilómetros entre el kilómetro 175 y la caseta de Palmillas; la circulación en dirección a la Ciudad de México estuvo paralizada durante la mañana del viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, un accidente sobre la arteria, sumado a las obras que se realizan en el corredor, generó el colapso de la circulación. Tractocamiones y vehículos particulares permanecieron detenidos sobre la cinta asfáltica durante la mañana del viernes, con conductores desesperados por llegar a su destino.

Fila de tractocamiones detenidos en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro durante el embotellamiento de 25 kil\u00f3metros en el tramo de Palmillas, agosto de 2026. Tractocamiones detenidos sobre la autopista México-Querétaro en el tramo que registró 25 kilómetros de embotellamiento entre el kilómetro 175 y la caseta de Palmillas el viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

La Guardia Nacional tiene a su cargo la vigilancia permanente de ese corredor. Este viernes no había operativo visible de control de tráfico en el tramo afectado, a pesar de que las obras en ejecución incrementan el riesgo de percances y agravan cualquier incidente sobre la vía.

Plano cerrado entre tractocamiones con luces de alerta encendidas detenidos en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro durante el embotellamiento en el tramo de Palmillas, agosto de 2026. Tractocamiones con luces de alerta encendidas permanecieron detenidos sobre la autopista México-Querétaro durante el caos vial de 25 kilómetros registrado en el tramo de Palmillas el viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

El tramo cercano a Palmillas acumula un historial de incidentes recurrentes de transporte pesado, con obras activas que reducen la capacidad de respuesta. En marzo de 2026, un accidente en el kilómetro 171 generó una fila de 15 kilómetros sobre el mismo corredor.

Tractocamiones y veh\u00edculos particulares detenidos en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro durante el embotellamiento de 25 kil\u00f3metros en el tramo de Palmillas, agosto de 2026. La fila de vehículos sobre la autopista México-Querétaro se extendió 25 kilómetros entre el kilómetro 175 y la caseta de Palmillas durante la mañana del viernes 14 de agosto de 2026. rotativo.com.mx

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