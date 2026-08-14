JAPAM entrega primeros 20 contenedores de agua a familias de La Llave

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal inició la distribución de 50 contenedores de mil litros en esta comunidad de San Juan del Río, cuyo servicio opera de forma independiente.

Dos habitantes de La Llave desplazan un contenedor de mil litros del programa Agua Segura de JAPAM durante la entrega en San Juan del Río.

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal inició la entrega de 20 contenedores a familias de La Llave dentro del programa Agua Segura; en total serán 50 los apoyos para esta comunidad.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) entregó los primeros 20 contenedores de mil litros a familias de la comunidad de La Llave como parte del programa Agua Segura, que contempla un total de 50 apoyos para esa localidad. El organismo señaló que el objetivo es contribuir al almacenamiento de agua y fortalecer la capacidad de las familias para afrontar interrupciones en el servicio.

La JAPAM destacó que La Llave cuenta con un organismo operador independiente de agua, pero que la Junta mantiene la disposición de acompañar y respaldar a las comunidades del municipio mediante sus programas, servicios y asesoría técnica. El organismo subrayó que la colaboración entre la JAPAM, los organismos operadores independientes, las delegaciones y los comités de agua permite fortalecer la atención a las necesidades de las comunidades.

El Comité de Agua de La Llave y la delegación de la comunidad gestionaron el apoyo de manera conjunta ante la Junta. El presidente del Comité de Agua, Jesús Reséndiz Silvestre, y el delegado Gilberto Cruz agradecieron el respaldo y destacaron que los contenedores representan un beneficio directo para las familias de la localidad.

La JAPAM informó que cuenta con tres programas de apoyo a la población: Agua a tu Alcance, que suministra agua potable; Agua Segura, que ofrece alternativas de almacenamiento como tinacos y cisternas; y Raíces del Agua, enfocado en acciones para favorecer la recarga del acuífero. La Junta reiteró que mantiene su disposición de atender a las comunidades con organismo operador independiente mediante asesoría técnica, apoyo en trámites y vinculación con sus distintos programas.

gobierno japam apoyos sociales

Reciente

Guardia Nacional acordona la autopista México-Querétaro tras el hallazgo de una persona sin vida en Tepeji del Río, Hidalgo.
Seguridad

Hallan cuerpo sin vida en la autopista México-Querétaro en Tepeji del Río

El operativo de seguridad movilizó a la Guardia Nacional y al personal ministerial en el tramo hidalguense de la vía que conecta la Ciudad de México con Querétaro.

Claudia Sheinbaum durante la Conferencia del Pueblo en Palacio Nacional, en la Ciudad de México.
México

García Harfuch va a Argentina a exponer ante la DEA resultados de seguridad

La presidenta Sheinbaum confirmó que el secretario de Seguridad expondrá la reducción de homicidios y el modelo de cooperación "sin subordinación" en una conferencia multilateral en Buenos Aires.

Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina en Palacio Nacional el 14 de agosto de 2026.
México

Sheinbaum: cancelación de visas de EU a mexicanos tiene "sentido político"

La mandataria federal calificó la cancelación de visas a Andrés Manuel López Beltrán como una decisión política y rechazó abrir una investigación sin que Washington presente evidencia concreta.

Marco Antonio Del Prete Tercero estrecha la mano de un ejidatario durante la entrega del Sello Querétaro por conservación forestal en la Sierra Gorda
Querétaro

Pagan a ejidatarios de la Sierra Gorda por conservar 6,932 hectáreas

35 propietarios forestales reciben reconocimientos por la captura de 27 mil 144 toneladas de CO₂ equivalente a través del proyecto Carbono Biodiverso.