San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) entregó los primeros 20 contenedores de mil litros a familias de la comunidad de La Llave como parte del programa Agua Segura, que contempla un total de 50 apoyos para esa localidad. El organismo señaló que el objetivo es contribuir al almacenamiento de agua y fortalecer la capacidad de las familias para afrontar interrupciones en el servicio.
La JAPAM destacó que La Llave cuenta con un organismo operador independiente de agua, pero que la Junta mantiene la disposición de acompañar y respaldar a las comunidades del municipio mediante sus programas, servicios y asesoría técnica. El organismo subrayó que la colaboración entre la JAPAM, los organismos operadores independientes, las delegaciones y los comités de agua permite fortalecer la atención a las necesidades de las comunidades.
El Comité de Agua de La Llave y la delegación de la comunidad gestionaron el apoyo de manera conjunta ante la Junta. El presidente del Comité de Agua, Jesús Reséndiz Silvestre, y el delegado Gilberto Cruz agradecieron el respaldo y destacaron que los contenedores representan un beneficio directo para las familias de la localidad.
La JAPAM informó que cuenta con tres programas de apoyo a la población: Agua a tu Alcance, que suministra agua potable; Agua Segura, que ofrece alternativas de almacenamiento como tinacos y cisternas; y Raíces del Agua, enfocado en acciones para favorecer la recarga del acuífero. La Junta reiteró que mantiene su disposición de atender a las comunidades con organismo operador independiente mediante asesoría técnica, apoyo en trámites y vinculación con sus distintos programas.