San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad, con 14 votos a favor, el programa denominado San Juan Mejor, Hogares Sustentables y sus reglas de operación, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. La sesión ordinaria de este viernes fue presidida por el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia.
El dictamen, presentado por la Comisión de Gobernación, fue el punto de mayor contenido normativo de la jornada. Las reglas de operación aprobadas definen el esquema de funcionamiento del programa, aunque durante el desahogo del punto el cabildo no detalló criterios de acceso ni población objetivo.
El pleno también autorizó, con los mismos 14 votos unánimes, que Cabrera Valencia realice y convoque para el 30 de septiembre una sesión solemne correspondiente al informe de situación general de la administración del periodo 2025-2026.
El recinto habilitado como sede oficial es el Foro San Juan del Portal del Diezmo, ubicado en avenida Juárez Oriente número 15, colonia Centro.
En asuntos generales, un integrante del ayuntamiento llamó a colocar en el centro de las políticas públicas municipales la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
Señaló que la prevención debe comenzar antes de que se presente una crisis, reconoció el trabajo de la red estatal de prevención y atención en salud mental de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, y planteó fortalecer la coordinación entre el ayuntamiento y esa red para identificar acciones replicables a escala municipal, con participación de escuelas, familias, empresas y asociaciones civiles.
La sesión concluyó a las 7:14 horas.