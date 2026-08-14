Cabildo de San Juan del Río aprueba hogares sustentables y sesión solemne del informe de gobierno

El pleno autorizó además al presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia convocar la sesión solemne de su segundo informe de gobierno el 30 de septiembre en el Foro San Juan del Portal del Diezmo.

Integrantes del Cabildo de San Juan del Río votan durante sesión ordinaria del Ayuntamiento.

El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad el programa San Juan Mejor, Hogares Sustentables y sus reglas de operación, además de autorizar la sesión solemne para el informe de la administración municipal 2025-2026.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- El Cabildo de San Juan del Río aprobó por unanimidad, con 14 votos a favor, el programa denominado San Juan Mejor, Hogares Sustentables y sus reglas de operación, a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Social del municipio. La sesión ordinaria de este viernes fue presidida por el presidente municipal Roberto Carlos Cabrera Valencia.

El dictamen, presentado por la Comisión de Gobernación, fue el punto de mayor contenido normativo de la jornada. Las reglas de operación aprobadas definen el esquema de funcionamiento del programa, aunque durante el desahogo del punto el cabildo no detalló criterios de acceso ni población objetivo.

El pleno también autorizó, con los mismos 14 votos unánimes, que Cabrera Valencia realice y convoque para el 30 de septiembre una sesión solemne correspondiente al informe de situación general de la administración del periodo 2025-2026.

El recinto habilitado como sede oficial es el Foro San Juan del Portal del Diezmo, ubicado en avenida Juárez Oriente número 15, colonia Centro.

En asuntos generales, un integrante del ayuntamiento llamó a colocar en el centro de las políticas públicas municipales la salud mental de niñas, niños y adolescentes.

Señaló que la prevención debe comenzar antes de que se presente una crisis, reconoció el trabajo de la red estatal de prevención y atención en salud mental de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, y planteó fortalecer la coordinación entre el ayuntamiento y esa red para identificar acciones replicables a escala municipal, con participación de escuelas, familias, empresas y asociaciones civiles.

La sesión concluyó a las 7:14 horas.

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