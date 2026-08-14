Torton cargado de jitomate vuelca en zona de obras federales en la autopista México-Querétaro

San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- Un camión tipo Torton que transportaba jitomate con destino a la Central de Abasto de la Ciudad de México se volcó en el kilómetro 153.5 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la capital del país, dentro de la zona de obras que realiza el gobierno federal.
Personas retiraron cajas de jitomate de la carga del Torton después de que la unidad se volcara en la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el vehículo cayó al desnivel del acotamiento y el peso de la carga provocó que la unidad perdiera estabilidad y se volcara. No se registraron personas lesionadas.
El Torton quedó volcado sobre uno de sus costados en el kilómetro 153.5; elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender el incidente. rotativo.com.mx
Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del hecho y acudieron al lugar. El siniestro desencadenó el saqueo del producto: decenas de personas llegaron al sitio y sustraeron cajas completas de jitomate en cuestión de minutos.
Personas retiraron cajas de jitomate de la carga del Torton despu\u00e9s de que la unidad se volcara en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. rotativo.com.mx
La volcadura agudizó el congestionamiento vial en dirección a la Ciudad de México en un tramo que ya genera trayectos de hasta una hora en apenas cinco kilómetros a causa de las obras federales, que afectan la circulación de automovilistas y transporte de pasajeros.
La volcadura ocurrió dentro de la zona de obras de la autopista México-Querétaro y posteriormente varias personas se concentraron alrededor de la carga de jitomate. rotativo.com.mx
La autopista acumula una historia recurrente de siniestros en sus zonas de obra, incluyendo volcaduras de unidades de carga que han bloqueado la vialidad en múltiples ocasiones en el tramo sanjuanense.
Decenas de personas llegaron al sitio de la volcadura y sustrajeron cajas de jitomate que transportaba el camión accidentado.
Personas retiraron cajas de jitomate de la carga del Torton después de que la unidad se volcara en la autopista México-Querétaro.
La volcadura ocurrió dentro de la zona de obras de la autopista México-Querétaro y posteriormente varias personas se concentraron alrededor de la carga de jitomate.
El Torton quedó volcado sobre uno de sus costados en el kilómetro 153.5; elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender el incidente.