Torton cargado de jitomate vuelca en zona de obras federales en la autopista México-Querétaro

El peso de la carga lo hizo volcar al caer al desnivel del acotamiento en la zona de obra del gobierno federal; la Guardia Nacional tomó conocimiento y el jitomate fue sustraído por decenas de personas.

Camión tipo Torton volcado en el kilómetro 153.5 de la autopista México-Querétaro.

Un camión tipo Torton que transportaba jitomate volcó en el kilómetro 153.5 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la Ciudad de México; no se reportaron personas lesionadas.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de agosto de 2026.- Un camión tipo Torton que transportaba jitomate con destino a la Central de Abasto de la Ciudad de México se volcó en el kilómetro 153.5 de la autopista México-Querétaro, en dirección a la capital del país, dentro de la zona de obras que realiza el gobierno federal.

Personas retiran cajas de jitomate tras la volcadura de un cami\u00f3n de carga en la M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. Personas retiraron cajas de jitomate de la carga del Torton después de que la unidad se volcara en la autopista México-Querétaro. rotativo.com.mx

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el vehículo cayó al desnivel del acotamiento y el peso de la carga provocó que la unidad perdiera estabilidad y se volcara. No se registraron personas lesionadas.

Vista del cami\u00f3n tipo Torton volcado sobre uno de sus costados en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. El Torton quedó volcado sobre uno de sus costados en el kilómetro 153.5; elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender el incidente. rotativo.com.mx

Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del hecho y acudieron al lugar. El siniestro desencadenó el saqueo del producto: decenas de personas llegaron al sitio y sustraeron cajas completas de jitomate en cuestión de minutos.

Personas retiran cajas de jitomate tras la volcadura de un cami\u00f3n de carga en la M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. Personas retiraron cajas de jitomate de la carga del Torton despu\u00e9s de que la unidad se volcara en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. rotativo.com.mx

La volcadura agudizó el congestionamiento vial en dirección a la Ciudad de México en un tramo que ya genera trayectos de hasta una hora en apenas cinco kilómetros a causa de las obras federales, que afectan la circulación de automovilistas y transporte de pasajeros.

Cami\u00f3n de carga volcado y personas junto a cajas de jitomate en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro. La volcadura ocurrió dentro de la zona de obras de la autopista México-Querétaro y posteriormente varias personas se concentraron alrededor de la carga de jitomate. rotativo.com.mx

La autopista acumula una historia recurrente de siniestros en sus zonas de obra, incluyendo volcaduras de unidades de carga que han bloqueado la vialidad en múltiples ocasiones en el tramo sanjuanense.

Personas recogen cajas de jitomate junto a un cami\u00f3n volcado en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro.

Decenas de personas llegaron al sitio de la volcadura y sustrajeron cajas de jitomate que transportaba el camión accidentado.
Personas retiran cajas de jitomate tras la volcadura de un cami\u00f3n de carga en la M\u00e9xico-Quer\u00e9taro.

Personas retiraron cajas de jitomate de la carga del Torton después de que la unidad se volcara en la autopista México-Querétaro.
Cami\u00f3n de carga volcado y personas junto a cajas de jitomate en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro.

La volcadura ocurrió dentro de la zona de obras de la autopista México-Querétaro y posteriormente varias personas se concentraron alrededor de la carga de jitomate.
Vista del cami\u00f3n tipo Torton volcado sobre uno de sus costados en la autopista M\u00e9xico-Quer\u00e9taro.

El Torton quedó volcado sobre uno de sus costados en el kilómetro 153.5; elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender el incidente.

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