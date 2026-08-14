Querétaro detiene a cuatro investigados por homicidio calificado en Guanajuato

La intervención se realizó en la colonia San José el Alto durante la madrugada del 11 de agosto; uno de los detenidos tenía orden de aprehensión y tres fueron asegurados por caso urgente.

Cuatro personas detenidas por homicidio calificado en Guanajuato, presentadas por la PID de Querétaro y la AIC de Guanajuato en la colonia San José el Alto.

La Policía de Investigación del Delito de Querétaro y la Agencia de Investigación Criminal de Guanajuato ejecutaron conjuntamente las cuatro detenciones durante la madrugada del 11 de agosto en San José el Alto.

Fiscalía General del Estado de Querétaro
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 14 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito y la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, detuvo a cuatro personas relacionadas con una investigación por homicidio calificado iniciada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

La intervención ocurrió durante la madrugada del 11 de agosto en la colonia San José el Alto, en el municipio de Querétaro, donde fueron asegurados Jonatan "N", quien contaba con orden de aprehensión, y Juan "N", Jorge "N" y Gerardo "N", los tres detenidos por caso urgente.

Las cuatro personas fueron informadas de los mandamientos emitidos en su contra y de sus derechos, y fueron puestas a disposición para los trámites legales correspondientes, previo a su entrega a las autoridades de Guanajuato, quienes continuarán con el procedimiento penal. La Policía de Investigación del Delito ya ha ejecutado en Querétaro órdenes de aprehensión de otras entidades en el marco de Sinergia, incluyendo casos vinculados con homicidios investigados por la Fiscalía de Guanajuato.

La Fiscalía queretana mantiene coordinación permanente con sus homólogas para el intercambio de información y la ejecución de mandamientos judiciales en casos que involucran a personas requeridas por la justicia en otras entidades. Mediante ese esquema, se han atendido otros operativos interestatales de detención por delitos de alto impacto en la zona metropolitana de Querétaro.

Se presume la inocencia de las personas detenidas mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.

seguridad sucesos criminalidad

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