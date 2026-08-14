Querétaro, 14 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro, a través de la Policía de Investigación del Delito y la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidios, detuvo a cuatro personas relacionadas con una investigación por homicidio calificado iniciada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
La intervención ocurrió durante la madrugada del 11 de agosto en la colonia San José el Alto, en el municipio de Querétaro, donde fueron asegurados Jonatan "N", quien contaba con orden de aprehensión, y Juan "N", Jorge "N" y Gerardo "N", los tres detenidos por caso urgente.
Las cuatro personas fueron informadas de los mandamientos emitidos en su contra y de sus derechos, y fueron puestas a disposición para los trámites legales correspondientes, previo a su entrega a las autoridades de Guanajuato, quienes continuarán con el procedimiento penal. La Policía de Investigación del Delito ya ha ejecutado en Querétaro órdenes de aprehensión de otras entidades en el marco de Sinergia, incluyendo casos vinculados con homicidios investigados por la Fiscalía de Guanajuato.
La Fiscalía queretana mantiene coordinación permanente con sus homólogas para el intercambio de información y la ejecución de mandamientos judiciales en casos que involucran a personas requeridas por la justicia en otras entidades. Mediante ese esquema, se han atendido otros operativos interestatales de detención por delitos de alto impacto en la zona metropolitana de Querétaro.
Se presume la inocencia de las personas detenidas mientras no se declare su responsabilidad por autoridad judicial.